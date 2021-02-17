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'tan - maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! "İzni alan ..."

- maçının ardından maç günü yaşanan olaylarla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Usta gazeteci , Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sağlık çalışanı adı altında stadyuma alınan kişilerin Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyete sinkaflı küfürler ettiğini ifade ederken, 'Sayın savcım açık ihbarımdır' diyerek yaşananlar sonrası harekete geçilmesi gerektiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 11:44 Son Güncelleme: 17.2.2021 11:55 ABONE OL
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından , - derbisi ve sonrasında yaşananlarla ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Hıncal Uluç, 3 bin kişinin sokağa çıkma yasağının olduğu saatte stadyuma geldiğini ve sarı kırmızılı oyunculara sinkaflı sözler söylediğini vurguladı. Sağlık Çalışanları Derneği açıklamasına da yer veren Hıncal Uluç, ve Nihat Özdemir'e yüklendi.

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

İşte Hıncal Uluç'un o yazısı... "6222 ÖZEL SAVCISI'NA AÇIK İHBARIMDIR"

Sayın Özel Savcım,

6 Şubat 2021 Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde, yani bu devletin "Sokağa çıkma yasağı" ilan ettiği hafta sonu gününde, yüzlerce, bazı tespitlere göre 3 bine yakın insan Bağdat Caddesi'nde yürüyerek, yani yasağı hiçe sayarak Stadı'na girdiler. Görüntüleri hem stat dışındaki, hem de içindeki onlarca güvenlik kamerasında kayıtlıdır.

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

Bu insanlar gene devlet tarafından halka yasaklanmış tribünlere oturdular.

Maç öncesi takımı ısınmak için sahaya çıktığında, başta Teknik Direktör ve kaptan Arda Turan olmak üzere, isimle haykırarak, anne, eş ve kız kardeşlerine "Sinkaflı" küfürler ettiler. Bu küfürler de stat kameralarında kayıtlı olmalı.. Kaldı ki, Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Şeref Tribünü'nde idiler. Onların da şahitliği geçerli..

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

Bugün 16 Şubat.. Aradan tam 10 gün geçti.. Ama 6222 Özel Savcılığı'ndan kamuoyuna tek satır açıklama yapılmadı.

Maçlar gerginlikler artarak ve kulüp başkanları tarafından hemen her gün artırılarak devam ediyor.

6222'nin işlediğini ve hiç kimsenin kurtulamayacağını göstermek için ne bekliyorsunuz Sayın Savcım?. Kan dökülmesini mi?.

Kaldı ki Sayın Savcım, Suçlu sadece o tribüne girenler değil..

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

Onlar yasak saatte, yasak yollarda nasıl yürüdüler?.

Girmeleri yasak stada nasıl girdiler?.

Oturmaları yasak tribüne nasıl oturdular?.

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

İzni alan Başkanı !.

İzni veren Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir!.

Yani alın size iki 6222 sanığı daha..

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

cin ya.. "Sağlık Çalışanları" yasak saatlerinden muaf ya!. Zaten her dediğine "Peki" diyen Özdemir'e "Bu maça 3 bin Sağlık Çalışanı getirelim. Jest olur" demiş güya.. Özdemir'in de hoşuna gitmiş güya ve izin çıkmış..

Kime.. 3 bin çapulcuya..

Sağlık Çalışanları Derneği açıklama yaptı. "Bizim o statta 3 (Yazı ile üç) üyemiz vardı" dediler.

Planı görüyor musunuz Sayın Savcım.

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

Stat kapısında "1907" diye şifreyi söyleyen içeri girmiş..

Bunları ben biliyorsam, milyonlar da biliyordur ve devlete güven bu yolla da sıfırlanıyordur.

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! İzni alan Ali Koç...

Nihat Özdemir'den başlayarak dahil bu olayı hazırlayanlar ve stada gelip Galatasaraylılara ad vererek, affedersiniz ana avrat sövenler dahil, kaç kişi hakkında soruşturma açtığınızı, kaç kişi hakkında eylem yaptığınızı açıklamanız, yapmadı iseniz bu yazıyı ihbar kabul etmenizi isterim, Sayın 6222 Savcım..

Saygılarımla,

Hıncal Uluç

Gazeteci/ Yazar

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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! "İzni alan Ali Koç..."
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