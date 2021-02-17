Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! "İzni alan Ali Koç..."

Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ve sonrasında yaşananlarla ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Hıncal Uluç, 3 bin kişinin sokağa çıkma yasağının olduğu saatte stadyuma geldiğini ve sarı kırmızılı oyunculara sinkaflı sözler söylediğini vurguladı. Sağlık Çalışanları Derneği açıklamasına da yer veren Hıncal Uluç, Ali Koç ve Nihat Özdemir'e yüklendi.
İşte Hıncal Uluç'un o yazısı... "6222 ÖZEL SAVCISI'NA AÇIK İHBARIMDIR"
Sayın Özel Savcım,
6 Şubat 2021 Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde, yani bu devletin "Sokağa çıkma yasağı" ilan ettiği hafta sonu gününde, yüzlerce, bazı tespitlere göre 3 bine yakın insan Bağdat Caddesi'nde yürüyerek, yani yasağı hiçe sayarak Fenerbahçe Stadı'na girdiler. Görüntüleri hem stat dışındaki, hem de içindeki onlarca güvenlik kamerasında kayıtlıdır.
Bu insanlar gene devlet tarafından halka yasaklanmış tribünlere oturdular.
Maç öncesi Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıktığında, başta Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan olmak üzere, isimle haykırarak, anne, eş ve kız kardeşlerine "Sinkaflı" küfürler ettiler. Bu küfürler de stat kameralarında kayıtlı olmalı.. Kaldı ki, Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Şeref Tribünü'nde idiler. Onların da şahitliği geçerli..
Bugün 16 Şubat.. Aradan tam 10 gün geçti.. Ama 6222 Özel Savcılığı'ndan kamuoyuna tek satır açıklama yapılmadı.
Maçlar gerginlikler artarak ve kulüp başkanları tarafından hemen her gün artırılarak devam ediyor.
6222'nin işlediğini ve hiç kimsenin kurtulamayacağını göstermek için ne bekliyorsunuz Sayın Savcım?. Kan dökülmesini mi?.
Kaldı ki Sayın Savcım, Suçlu sadece o tribüne girenler değil..
Onlar yasak saatte, yasak yollarda nasıl yürüdüler?.
Girmeleri yasak stada nasıl girdiler?.
Oturmaları yasak tribüne nasıl oturdular?.
İzni alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç!.
İzni veren Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir!.
Yani alın size iki 6222 sanığı daha..
Ali Koç cin ya.. "Sağlık Çalışanları" yasak saatlerinden muaf ya!. Zaten her dediğine "Peki" diyen Özdemir'e "Bu maça 3 bin Sağlık Çalışanı getirelim. Jest olur" demiş güya.. Özdemir'in de hoşuna gitmiş güya ve izin çıkmış..
Kime.. 3 bin çapulcuya..
Sağlık Çalışanları Derneği açıklama yaptı. "Bizim o statta 3 (Yazı ile üç) üyemiz vardı" dediler.
Planı görüyor musunuz Sayın Savcım.
Stat kapısında "1907" diye şifreyi söyleyen içeri girmiş..
Bunları ben biliyorsam, milyonlar da biliyordur ve devlete güven bu yolla da sıfırlanıyordur.
Nihat Özdemir'den başlayarak Ali Koç dahil bu olayı hazırlayanlar ve stada gelip Galatasaraylılara ad vererek, affedersiniz ana avrat sövenler dahil, kaç kişi hakkında soruşturma açtığınızı, kaç kişi hakkında eylem yaptığınızı açıklamanız, yapmadı iseniz bu yazıyı ihbar kabul etmenizi isterim, Sayın 6222 Savcım..
Saygılarımla,
Hıncal Uluç
Gazeteci/ Yazar