Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylar hakkında ihbar mektubu! "İzni alan Ali Koç..."

Ali Koç cin ya.. "Sağlık Çalışanları" yasak saatlerinden muaf ya!. Zaten her dediğine "Peki" diyen Özdemir'e "Bu maça 3 bin Sağlık Çalışanı getirelim. Jest olur" demiş güya.. Özdemir'in de hoşuna gitmiş güya ve izin çıkmış..

Kime.. 3 bin çapulcuya..

Sağlık Çalışanları Derneği açıklama yaptı. "Bizim o statta 3 (Yazı ile üç) üyemiz vardı" dediler.

Planı görüyor musunuz Sayın Savcım.