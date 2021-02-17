Real Madrid çok istiyor PSG direniyor! Kylian Mbappe...

Barcelona'ya karşı adeta şov yapan ve attığı 3 golle gündeme oturan Kylian Mbappe konusunda Paris Saint Germain kararını verdi. Le Parisien'in haberine göre; Fransız ekibi, yıldız oyuncusunun sözleşme bitimine 2 senelik bir süre kalmasına rağmen genç forveti satmayı düşünmüyor.
Real Madrid başta olmak üzere birçok dev kulübün listesinde bulunan Mbappe için İspanyol kulübünün 150 milyon Euro'luk bonservis belirlenmişti.
Ancak son zamanlarda Fransızlar oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünerek fiyatı 200 milyon Euro'ya çektiler.
Mbappe bu sezon çıktığı 29 maçta 21 gol 9 asistlik performans sergiledi. Genç yıldız, Fransa Ligue 1'de kaydettiği 16 golle krallık yarışında ise zirvede bulunuyor. Mbappe'yi 13 golle Monaco'dan Ben Yedder ve Lyon'dan Depay takip ediyor.
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen çıktığı kulüp ve milli takımda çıktığı 252 maçta attığı 157 golle Fransız yıldız, şimdiden dünyanın en iyi golcüleri arasında. Mbappe, PSG'de 153 maçta, 111 gol ve 59 asist kaydederken Fransa Milli Takımı'nda ise 39 karşılaşmada 16 gol attı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, geçmişte Fransız yıldızlardan Zinedine Zidan'dan sonra ise bu sefer de Mbappe'yi Eflatun-beyazlı formayla görmek istiyor.
Perez, daha önce kendisine sorulan bir soruda, Mbappe'yi beğendiğini ve düşüşte olan takımı yeniden ayağa kaldıracak bir yıldız olduğunu dile getirmişti.
Kylian Mbappe'nin ise idolü olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'nun izinden gitmek için Real Madrid forması giymeye sıcak baktığı biliniyor.