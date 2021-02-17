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Son dakika: , , ve için olay sözler! "Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri..."

Sabah gazetesi yazarları, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, 4 büyük takımın yeni transferlerini, şampiyonluk yarışını, VAR kavgalarını ve sosyal medyadaki savaşı değerlendirdi. Usta kalemler, hocaların VAR açıklamalarına sert tepki gösterdiler...

Giriş Tarihi: 17.2.2021 08:07 Son Güncelleme: 17.2.2021 08:10 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

SORU: Süper Lig'de zirve yarışının ateşi iyice yükseldi. , ve 51 puanda, ise 45 puanla takipte. Teknik direktör, oyun ve kalite olarak bakarsak şartlar kimin lehine daha ağır basıyor?

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Genel olarak en iyi futbolu oynuyor. Ama bilhassa sürpriz bir şekilde çok önemli bir santrfor kazandıktan sonra ve de oyun sistemi üretkenliğe uygun olduğundan ben G.Saray'ı bir adım önde görüyorum. F.Bahçe oyun olarak sıkıntılar gösteriyor. Bakalım İrfan Can ve Gustavo takıma girdikten sonra neler değişecek. Mutlak daha olumlu olacağı görüşündeyim. Ama Göztepe ve Trabzon maçları son derece kritik.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

LEVENT TÜZEMEN: Ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan F.Bahçe, ile henüz takım olamadı. Çok olan yere oyuncu transfer etti ama tek vuruş ustası bir golcüyü almadı. Thiam birinci forvet olmayı hak ediyor ve oynadığında fark yaratıyor. Cenk Tosun'un gelişi 'a ciddi bir katkı sağladı ama Cenk'in gelişi rakipsiz gibi görünen Aboubakar'ı telaşlandırmış. , kulübede başlayan Djaniny'yi birinci golcü olarak yarattı. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny, hücumda müthiş bir birliktelik yaratıyorlar ancak Bakasetas'ın golcülük hüviyetine bürünmesi Trabzon'u zirve yarışına taşıdı. Mohamed, G.Saray'a heyecan getirdi. Çalışkanlığı ve mücadele gücüyle G.Saraylı oyunculara enerji veriyor. G.Saray; Yedlin, Fernandes ve özellikle Onyekuru ve Mohamed ile birlikte yarışın en güçlü adayıdır.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

THİAM FORMAYI HAK EDİYOR

GÜRCAN BİLGİÇ: Çok sert bir dönem geçirdiler. Dördü de iniş-çıkış yaşadı. Son dönemde üst üste kazandıklarına göre krizi bitirdiler ve haritalarını oluşturdular. Bundan sonrası artık; "Beklenmeyen olaylar"… Yani; pandemi etkileri ki altı vaka açıkladı. Sakatlıklar sonrası yaşanacak form durumları... haricindekiler yüzde yüz ile oynuyorlar. Mesut Özil ile Fenerbahçe şarja başladı. Gustavo, Pelkas ve İrfan Can'ın takıma katılmasını merakla bekliyoruz. Thiam da takımın golcüsü rolünü başarıyla yapıyor. Formasını hak ediyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

FATİH DOĞAN: En iyi kadro F.Bahçe'de, tecrübe G.Saray'da ama hırs, takım oyunu ve iyi futbol 'ta. Terim'in tecrübesi büyük ama sezon başından bu yana pozisyonlarda, kararlarda hissedilir bir hakem etkisi var. En çarpıcı örnek, sezon başından bu yana en az 4 kırmızı kart görmesi gereken Marcao, G.Saray'da en çok süre alan oyuncu olabiliyorsa hakemlerin pozitif tavrının da etkisi olduğuna inanıyorum.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

BÜLENT TİMURLENK: Trabzon'da Bakasetas, G.Saray'da Onyekuru ve Mohamed, 'ta Cenk ara transferde gelip tabelayı değiştirmeye başladılar. F.Bahçe'de ise Szalai'nin defansa katkısı ve Mesut'un orta sahaya getirdiği nefes kayıpsız devam etmelerini sağladı. Her takımda çok kaliteli isimler var ama teknik adam tecrübesi kalan haftalarda devreye girecek.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

VAR ODASINA BİR BUTON LAZIM

SORU: Teknik Direktörü , "VAR hakemlerine yine sesleniyorum, sahaya karışmayın" dedi. Birçok takım VAR'ı istemiyor. Bu talepler sizce samimi mi? Yoksa bunlar tiyatro mu?

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

BÜLENT TİMURLENK: Hakemler arasında hiyerarşi var. Kimse kolay kolay Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi hakemleri 'Hatan var, gel izle' diye çağıramıyor. VAR kayıtlarını dinlemek maç sonuçlarını değiştirmeyecek. Eğer çözüm arıyorsak, 'VAR çağırdı ama orta hakem gitmedi' şüphesini ortadan kaldırmak için VAR hakeminin çağırmaya karar verdiği anda basacağı bir buton, stadyumda ve televizyon ekranında 'VAR çağırıyor' olarak belirir, böylece milyonlar VAR odasının çağrısını anında öğrenir.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes kendine yontuyor. böyle diyor ama ve Antalya maçlarında Josef atılmalıydı, Hatay'da penaltı verilmeliydi, VAR çağırmadı. Başakşehir maçında VAR penaltıyı dışarı taşıdı. Yani VAR'ın 'a kıyağı daha fazla. Fatih hoca, Alanya kupa maçında isyan ediyor, Emre Kılınç'ın ayakkabısına değmeye penaltı istiyor, "VAR nerede?" diyor. Üç gün sonra Kasımpaşa'nın penaltısında VAR devreye girmiyor. VAR ne zaman devreye giriyor; F.Bahçe maçlarında. Golleri iptal ediliyor, hakemler kırmızıya çağrılıyor. Kulüpler maçları yönetenlerin VAR hakemleri olduğunu biliyor, baskı yapıyorlar.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

FATİH DOĞAN: İyi oyun oynayan şampiyon olabilseydi şu anda rakiplerinin 7-8 puan önünde olurdu. Beşiktaş'ın hak edilmemiş bir puanı yok. Beşiktaş'a hakemle ilgili yapılan eleştiriler var ama Antalya maçında Larin'e yapılan itip çekme ve çenesine vurulma pozisyonunda 2. sarı olur mu, olmaz mı? G.Birliği maçında Cenk ofsayt mı, değil mi? Talimatname kararların doğru olduğunu göstermesine rağmen algı yapıldı. Yalçın'ın çıkışı haklı. Hakemler ve VAR rot balans ustası değil. Futbola balans ayarı yapmasınlar!

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

ÖMER ÜRÜNDÜL: VAR çıkınca büyüklerin lehine olan kararlar en aza inecek dedim ama tersi oldu. Bu sefer de VAR eyyamları başladı. Büyükler şampiyonluk yarışında olunca hatalı kararlar çoğunlukla lehlerine olsa da hakemleri eleştirmeye yoğun biçimde devam ediyorlar. Hepsi hakemleri kendilerine göre baskı altına almaya yoğunlaşıyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

ŞİKAYET EDEMEZLER

LEVENT TÜZEMEN: 4 büyük kulüp hocasının VAR'la ilgili şikâyette bulunmaya hakları yok. VAR lehlerine karar verdiğinde iyi, aleyhlerine karar verdiğinde istenmiyor. Bence ve diğer teknik adamlar eğer VAR'dan şikâyet ederlerse bir tiyatro oynayıp hakemleri etkilemeye çalışıyorlardır. Sergen hocaya şunu söyleyeyim, VAR doğru hareket etseydi, Antalya'da olmayan faulden golü bulamazlar, Souza da attığı dirsekten dolayı sahada kalmazdı. Marcao, atılır, Gustavo ve Serdar Aziz de kırmızı kart görürdü. Nwakaeme'nin tabanına da sarı çıkmaz, direkt kırmızı olurdu.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

PARAYLA SOSYAL MEDYAYA YÖN VERİYORLAR

SORU: Sosyal medya üzerinden kulüpler gündem yaratıp taraftarlarına mesaj veriyorlar. Yarışta sahadaki sonuç kadar sosyal medya da etkili olacak mı?

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

LEVENT TÜZEMEN: Sosyal medyada kimliği belli olup yorum yapanlara saygı duyuyorum. Ama maalesef çok fazla trol hesap var ve bu hesaplar parayla yönetiliyorlar. Siber suçlarla ilgilenen birimler bu trol hesapları tespit etmelidir. Çünkü taraftarlar arasında büyük kavgalara yol açabilecek senaryolar, yalanlar ve hakaretler üretiliyor.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

GÜRCAN BİLGİÇ: Futbolun içindeki herkes bir türlü bu linçlerle, ithamlarla veya yalanlarla karşılaşıyor. "Etkilenmiyorum" diyen yalan söyler. Maç sonrası açıklamalarında bile sosyal medya tartışmaları cevaplanıyor. Futbolun adaleti kuklaların elinde. Bu mücadele ipleri ele geçirmek için, başka bir şey değil.

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri...

BÜLENT TİMURLENK: Tribünlerin boş olduğu sezonda taraftar tepkisini sadece sosyal medyadan ölçebilen kulüplerin Twitter'da rakip takımlarla yaşadıkları düellonun tek bir sebebi var; takımda işler yolunda gitmeyince gündemi değiştirme çabası. Perde arkasından çok takipçili sosyal medya hesaplarıyla yapılan manipülasyonu herkes görüyor. Sahada adalet, fair play istiyorsanız aynısını hayatta da siz uygulamalısınız. Twitter eğer çamur bir zeminse buranın suyu kulüp yönetimlerinden geliyor.

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Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! "Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri..."
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