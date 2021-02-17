Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için olay sözler! "Hocalar tiyatro oynayıp hakemleri..."

LEVENT TÜZEMEN: Ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan F.Bahçe, Erol Bulut ile henüz takım olamadı. Çok olan yere oyuncu transfer etti ama tek vuruş ustası bir golcüyü almadı. Thiam birinci forvet olmayı hak ediyor ve oynadığında fark yaratıyor. Cenk Tosun'un gelişi Beşiktaş'a ciddi bir katkı sağladı ama Cenk'in gelişi rakipsiz gibi görünen Aboubakar'ı telaşlandırmış. Abdullah Avcı, kulübede başlayan Djaniny'yi birinci golcü olarak yarattı. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny, hücumda müthiş bir birliktelik yaratıyorlar ancak Bakasetas'ın golcülük hüviyetine bürünmesi Trabzon'u zirve yarışına taşıdı. Mohamed, G.Saray'a heyecan getirdi. Çalışkanlığı ve mücadele gücüyle G.Saraylı oyunculara enerji veriyor. G.Saray; Yedlin, Fernandes ve özellikle Onyekuru ve Mohamed ile birlikte yarışın en güçlü adayıdır.