Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 7'ye çıktı!

Trabzonspor kulübünde olağanüstü hal ilan edilirken yaşanan vakaların önüne geçilmeye çalışılıyor. Trabzonspor'da üst üste yaşanan vakaların ardından 7 oyuncu Covid 19 nedeniyle üç oyuncu sakatlığı sebebiyle ve bir oyuncu da kart cezalısı olduğu için Başakşehir ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.