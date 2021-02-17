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Son dakika: 'da koronavirüslü futbolcu sayısı 7'ye çıktı!

Son dakika haberi.. 'da bir savunma oyuncusunun daha test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Bordo-mavililer, Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına toplamda 11 oyuncusundan yoksun olarak maça çıkacak.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 17.2.2021 21:49 Son Güncelleme: 17.2.2021 22:34 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 7'ye çıktı!

SON DAKİKA: Trabzonspor'da bir savunma oyuncusunun daha test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Bordo-mavililer, Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına toplamda 11 oyuncusundan yoksun olarak maça çıkacak.

TRABZONSPOR'DA 7. COVİD ŞOKU!

Trabzonspor'da son yapılan testin ardından semptom gösteren takımın önemli savunma oyuncularından birinin test sonucu daha pozitif çıktı. Böylelikle takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Trabzonspor kulübünde olağanüstü hal ilan edilirken yaşanan vakaların önüne geçilmeye çalışılıyor. Trabzonspor'da üst üste yaşanan vakaların ardından 7 oyuncu Covid 19 nedeniyle üç oyuncu sakatlığı sebebiyle ve bir oyuncu da kart cezalısı olduğu için Başakşehir ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Toplam 11 oyuncusundan yoksun olarak maça çıkacak olan bordo-mavililerde kadroya alt yapıdan oyuncu takviyesi yapılması planlanıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Cuma günü saat 19.00'da Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 7'ye çıktı!
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