Beşiktaş'ın fikstür avantajı dikkat çekiyor! Önümüzdeki 8 maçta İstanbul dışına çıkmayacak...

Süper Lig'de sezona Sergen Yalçın ile giren Beşiktaş'ın, sezon başında kadro kalitesi ve oynanılan oyun öne sürülerek şampiyonluk yolunda yer alamayacağı öngörülüyordu.

Sergen Yalçın ve öğrencileri, oldukça iyi bir form yakalayarak oyun kalitesini de yukarı çekmeyi başardı. Yükselen ivmeyle birlikte liderlik koltuğuna da oturmayı başaran Beşiktaş, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde de mağlup olmadı ve rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Sezonun ilk yarısını da lider kapatan siyah-beyazlı ekip, 24. hafta sonunda Galatasaray'ın ardından 51 puanla 2. sırada yer alıyor. Liderle aynı puanda bulunan Beşiktaş, averaj farkı nedeniyle 2. sıraya gerilemiş durumda.

8 MAÇIN 7'Sİ İSTANBUL'DA

Ligde oynanan son maçta, Gençlerbirliği karşısına çıkan Beşiktaş, karlı zeminde oynanan karşılaşmadan 3-0 galip gelerek Ankara deplasmanında da kayıp yaşamamıştı. Bu haftayı bay geçecek olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere önümüzdeki 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak.

26 Şubat'taki Denizlispor maçına kadar maç yapmayacak olan Beşiktaş, Denizlispor karşılaşması ile yoğun bir fikstüre giriyor. Ancak bu yoğun fisktürün çoğunluğunu İstanbul'da atlatacak olan siyah-beyazlılar, seyahat yorgunluğunu hissetmeyecek.

İç sahada Gaziantep FK ile oynayacak olan siyah-beyazlılar ardından Başakşehir deplasmanına gidecek. Bu maçın ardından Başakşehir ile iç sahada Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkacak olan Kara Kartal, ardından da evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbinin ardından Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Alanyaspor'u ağırlayacak. 34. haftada oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasına kadar İstanbul'da boy gösterecek olan Beşiktaş, bu periyotta maksimum puana ulaşmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

