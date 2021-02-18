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Son dakika! kalecisi 'dan Uğurcan ve Muslera açıklaması!

Son dakika haberi: 'de bu sezon takımın en önemli ismi olan çok özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon Fenerbahçe'nin galibiyetlerinde büyük rol oynayan genç ve başarılı kaleci Altay, 'de forma giyen ve öne çıkan kaleciler hakkında konuştu. Altay aynı zamanda transfer konusunda özel açıklamalarda bulundu. İşte Altay sözleri...

Giriş Tarihi: 18.2.2021 20:26 Son Güncelleme: 18.2.2021 21:22 ABONE OL
Son dakika! Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan Uğurcan ve Muslera açıklaması!

Bu sezon Fenerbahçe başarılı bir performans çizen 22 yaşındaki kaleci Altay Bayındır, Tivibuspor'da çok özel açıklamalarda bulundu. Altay, Fenerbahçe'nin durumu ve kaleciler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Altay'ın sözlerinden satırbaşları;

"FUTBOLDA EN ÖNEMLİ ŞEY KONSANTRASYON"

Fenerbahçe'nin bu sezon genel performansını değerlendiren Altay, "Futbolda en önemli şeyin konsantrasyon olduğunu düşünüyorum. 3 puanı aldığımızda herkes gibi benim de payım oluyor. İyi geçen maçlardan sonra birbirimizi tebrik ediyoruz. Göztepe maçına her hafta olduğu gibi hazırlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYOR?

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında da kısa açıklama yapan Altay Bayındır, "Uğurcan Çakır iyi bir kaleci, ülkemizde önemli bir kaleci. İnşallah böyle devam eder. Biz milli takımda zaten arkadaşız." şeklinde konuştu.

"MUSLERA AÇIKLAMASI: BU İYİ YAPANLARDAN BİRİ"

Altay Bayındır, Muslera için ise "Uzun yıllar ülkemizde hizmet eden birisi. Gerçekten mütevazı bir kişiliği var. Takımlar arasında rekabet olsa bile, futbolcuların davranışları birçok şeyin öncüsü oluyor. Çünkü insanlar futbolcuların davranışlarıyla alevlenebiliyor, ya da sakin kalabiliyor. Bunun temsili olarak bizler sahadayız. Bunu da çok iyi yapanlardan biri Muslera'dır." ifadelerini kullandı.

'RÜŞTÜ REÇBER VE VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Geleceği hakkında da konuşan geç kaleci, "Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi Fenerbahçe'nin efsane isimlerinin ardından kalede olmak benim için büyük gurur ve sorumluluk. Benim hedefim her zaman en üst noktada olmaktır. Şu anda en üst noktalardan birindeyim, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Takımın çıkarları, başkanımızın düşünceleri doğrultusunda hareket etmeye her zaman hazırım. Ben burada olmaktan dolayı kendimi duygulu hissediyorum. Aidiyet besliyorum. Takımın çıkarları doğrultusunda olacaksa, katkı vermek için her zaman orada var olurum" dedi.

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Son dakika! Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan Uğurcan ve Muslera açıklaması!
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