Son dakika! Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan Uğurcan ve Muslera açıklaması!

UĞURCAN ÇAKIR HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYOR?

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında da kısa açıklama yapan Altay Bayındır, "Uğurcan Çakır iyi bir kaleci, ülkemizde önemli bir kaleci. İnşallah böyle devam eder. Biz milli takımda zaten arkadaşız." şeklinde konuştu.

"MUSLERA AÇIKLAMASI: BU İYİ YAPANLARDAN BİRİ"

Altay Bayındır, Muslera için ise "Uzun yıllar ülkemizde hizmet eden birisi. Gerçekten mütevazı bir kişiliği var. Takımlar arasında rekabet olsa bile, futbolcuların davranışları birçok şeyin öncüsü oluyor. Çünkü insanlar futbolcuların davranışlarıyla alevlenebiliyor, ya da sakin kalabiliyor. Bunun temsili olarak bizler sahadayız. Bunu da çok iyi yapanlardan biri Muslera'dır." ifadelerini kullandı.