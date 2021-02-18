Sabah Spor - Futbol dünyası yıllardır Messi-Ronaldo rekabetini konuşuyor. Son 15 yıldır neredeyse tüm kupalara ve ödüllere ambargo koyan ikili, futbol tarihine adlarını yazdırmayı başarırken hangisinin daha iyi olduğu tartışmaları da devam ediyor. Ancak son dönemde Messi-Ronaldo rekabeti yerini bir başka rekabete bırakacak gibi görünüyor.