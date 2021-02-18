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Futbol dünyası bunu konuşuyor! - yerine -...

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başladı. Zorlu maçlara sahne olan son 16 turunun en dikkat çeken mücadelesi ile arasında oynandı. Fransız ekibi deplasmanda Barça'yı 4-1'lik skorla sahadan silerken müsabakanın yıldızı oldu. 22 yaşındaki forvet hat-trick yaparken, Arjantinli penaltıdan 1 gol kaydetti. Son 16 turunda geride kalan karşılaşmalarda öne çıkan bir başka isim ise oldu. Dortmund'un Sevilla'yı 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Norveçli, takımına galibiyeti getirdi. 'nun sessiz kaldığı gecede ise Porto'ya 2-1 boyun eğdi. Bu maçların ardından Messi ve Ronaldo'nun etkisiz kalmasına karşın Mbappe ve Haaland'ın yıldızlaşması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.2.2021 10:44 Son Güncelleme: 18.2.2021 10:46 ABONE OL
Futbol dünyası bunu konuşuyor! Ronaldo-Messi yerine Mbappe-Haaland...

Sabah Spor - Futbol dünyası yıllardır Messi-Ronaldo rekabetini konuşuyor. Son 15 yıldır neredeyse tüm kupalara ve ödüllere ambargo koyan ikili, futbol tarihine adlarını yazdırmayı başarırken hangisinin daha iyi olduğu tartışmaları da devam ediyor. Ancak son dönemde Messi-Ronaldo rekabeti yerini bir başka rekabete bırakacak gibi görünüyor.

Sosyal medya başta olmak üzere futbol camiasında yüksek sesle konuşulan yeni rekabetin adı: Mbappe-Haaland.

Messi-Ronaldo devrinin yerine Mbappe-Haaland devrinin yavaş yavaş başladığı ifade ediliyor. Bu durumun son örneği ise salı ve çarşamba günleri oynanan Şampiyonlar Ligi maçları oldu. Fransız Mbappe hat-trick yaparken, Haaland ise 2 golle takımına galibiyeti getirdi.

BARCELONA'YI TEK BAŞINA DAĞITTI

Genç yaşında Fransa A Milli Takımı'yla Dünya Kupası zaferi kazanan Mbappe, bireysel olarak da birçok başarıya imza attı. PSG ile Fransa'da şampiyonluklar yaşayan 22 yaşındaki golcü, geçen sene ise Devler Ligi'ni finalde kaybetti. Salı gecesi oynanan Barcelona-PSG müsabakası Mbappe'nin kariyerindeki kilometre taşlarından biri oldu.

PSG'nin deplasmanda 4-1 kazandığı maçta 3 gol atarak İspanyol devini sahadan silen Mbappe, Messi'yi de gölgede bırakmayı başardı. Arjantinli yıldız Messi ise penaltıdan 1 gol atabildi.

HAALAND ŞOVA DEVAM EDİYOR

Dortmund kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Haaland, Alman ekibiyle çıktığı maçlarda harikalar yaratmaya devam ediyor. Çıktığı 13 Şampiyonlar Ligi maçında 18 gol atarak müthiş bir istatistiğe imza atan Norveçli genç forvet, dün de Sevilla karşışında yıldızlaştı. 3-2 sona eren müsabakada 2 gol atan Haaland, maçın adamı oldu.

Haaland maçın ardından ise Barça'ya 3 gol atan Mbappe'yi unutmadı. Norveçli, "Mbappe'ye teşekkür ederim, dün hat-trick yapınca ben de ayrı bir motivasyonla sahaya çıktım." dedi.

Haaland ile yanı gece sahne alan Ronaldo ise Juventus adına suskun kaldı. İtalyan ekibinin Porto'ya yenildiği mücadelede Portekizli yıldız etkisiz kaldı.

YENİ MODA REKABET!

Her geçen gün form grafiklerini yukarıya çıkaran Mbappe ve Haaland ikilisi yeni bir rekabetin fitilini ateşledi. Futbol dünyası artık Ronaldo-Messi yerine Mbappe-Haaland ikilisini daha çok konuşuyor.

Genç yıldızların ilerleyen yıllarda Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Juventus gibi takımlara transfer olması durumunda rekabetin dozu biraz daha artabilir.

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Futbol dünyası bunu konuşuyor! Ronaldo-Messi yerine Mbappe-Haaland...
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