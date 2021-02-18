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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Şansı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı , Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Bakan Kasapoğlu, 'bugün bir hayali gerçekleştirmenin daha sevincini yaşıyoruz. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz.'

Giriş Tarihi: 18.2.2021 15:22 ABONE OL
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Şansı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz

İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamaları...

"Eğitim mi spor mu uzun yıllardır var olan bir ikilem. Sporcularımızın emeklerinin heba olmasını gördük, bugün itibarıyla bu ikilem artık geride kalacak. Spordan veya eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz. Sporcularımız hem yüksek öğrenimde hem ortaokulda hem de lisede aynı imkanlardan faydalanmaya başladılar. Bu güzel tabloda emeği olan değerli YÖK başkanımıza ve ekibine, üniversitelerimize özellikle ailelerimize en samimi teşekkürlerimi iletiyorum.

Sporcularımız, kahramanlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah sizlerin başarıları bu aziz milleti bugüne kadar olduğu gibi gururlandırıp, mutlu etmeye devam edecek. Önümüzdeki yıllarda bu çıtayı daha da yükselteceğiz. Olimpiyatlarda madalyalarımızla, başarılarımızla yarınlara mührü Türkiye'nin sporcuları vuracak.

Sayın Cumhurbaşkanım, ortaya koyduğunuz vizyon doğrultusunda hem federasyonlarımız hem de kulüplerimizde el ele verip var gücümüzle çalışacağız."

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Şansı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz
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