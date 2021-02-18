Korsanların elinde 21 gün geçiren Erdi Akman, Göztepe tişörtüne sahip çıktı!

Gine açıklarında kaçırılan gemide görev yapan gemici Erdi Akman, korsanların elinde geçirdiği 21 günü anlattı. Bir Göztepe taraftarı olan Akman, korsanların eline geçen Göztepe tişörtünü, ilginç bir diyalogla korsanların elinden geri aldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Erdi Akman, "Benim için manevi değeri var." dediği Göztepe tişörtünü, hiç çekinmeden korsanlardan geri istedi. Akman, 21 günlük esaretini ve tişörtünü geri istediği anı şöyle anlattı:

"BU ULUSLARARASI BİR TİCARET"

Sanılanın aksine korsanların kendilerini darp etmediğini söyleyen Akman, "Adamlar bizi kaçırdı tabii ki ittirecek ama asla dayak olmadı. Aksine psikolojik baskı vardı. İlk 5 gün kimseyle temas kurmadılar bilerek. Biz iyiydik ama ailelerimiz ne durumda onu düşündük hep. 'Bizim amacımız ticaret, biz ticaret yapıyoruz, bu uluslararası bir ticaret' dediler. Bu bizim için çok sinir bozucu bir şeydi" diye konuştu.





"BENİM İÇİN MANEVİ DEĞERİ VAR"

Gemideki ilk kamarada kaldığını anlatan Akman, "İlk oraya girip tüm eşyalarımı almışlar. Bir korsanın üzerinde Göztepe tişörtümü gördüm. Adama 'Bana geri verir misin' dedim. 'Ne yapacaksın' dedi. 'Onun benim için manevi değeri var. Senin için maddi değeri yok, verirsen mutlu olurum' dedim. Ben zaten giymek için değil, onu orada bırakmamak için aldım. Bizde bir arma sevdası var. Son gün verdi bana, ben de yanımda getirdim. Yanımda getirdiğim tek şey o tişörttü" dedi.



"HER 5 GÜNDE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜRÜM"

Kaçırılışlarının 5. gününde korsanların şirket yetkilileriyle telefonda konuştuğunu dile getiren Akman, "Bu pazarlıkları uzatmayacağız, her 5 günde bir kişiyi öldürürüm dedi. Pazarlıkların tıkandığı noktada herhalde 'bugün parayı getirmezseniz bir kişiyi vuracağım' dedi. Öldürecek herhalde bizi diye düşündük. Başımızda silahlı 10 kadar korsan vardı sürekli. Perşembe günü 'yarın gidiyorsunuz' dediler. Bizi bota aldıklarında 'Botta eğileceksiniz, kafanızı çıkarmayın, burada başka korsanlar var. Sizi bizim elimizden alabilirler' dediler. Hiçbir şey bitmiş değildi. Şirket yetkilileri parayı getirdikten sonra paraları üzerimize basarak saydılar. Paranın sahteliğini kontrol ettiler, saydılar, bizi diğer bota bindirdiler. Sonra rahat bir nefes aldık" şeklinde konuştu.



"BÜYÜKELÇİLİĞE GELİNCE HERKES YERİ ÖPTÜ"

Bu olayın ardından mesleğini bırakmayı düşünmediğini söyleyen Erdi Akman, "Hiçbir denizci 'ben bu mesleği bırakıyorum' diyemez. Bu bir kazaydı. Bizim mesleğimizde var olan şeyler bunlar. Bizim mesleğimizin zorluğu sadece fırtınalar değil. Ama en azından korsanların olduğu bölgelere gitmem artık. Büyükelçiliğe gidince herkes yeri öptü. Çünkü orası da bizim toprağımız. Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşımızda görmemiz bizim için bir gururdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu süreçte sağladığı destekler için" dedi.