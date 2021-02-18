Son dakika: Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Haftanın 11'ine seçildi

Son dakika... Ocak transfer döneminde Almanya'nın Schalke 04 takımından İngiliz ekibi Liverpool'a giden Ozan Kabak, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye başladı.
Genç stoper, salı akşamı (16 Şubat) oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Leipzig'e karşı ilk 11'de yer almıştı. Milli stopler, 2-0 kazanılan müsabakada başarılı bir oyun ortaya koydu ve otoritelerden tam not aldı.
Ozan Kabak, UEFA tarafından Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine de adını yazdırmayı başardı.
İŞTE HAFTANIN 11'İ: