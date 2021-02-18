Trabzonspor, Başakşehir karşısına 11 eksikle çıkacak!

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde öğlen saatlerinde yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla saat 17. 10'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında kendilerini bekleyen bazı çalışanlarla hatıra fotoğrafını çektiren futbolcular konaklayacakları otele gittiler.
TRABZON'DA 11 KİŞİ KADROYA ALINMADI
Trabzonspor, cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle 11 oyuncusundan yoksun İstanbul'a gitti. Bordo-mavililerin Başakşehir maçı kafilesinde kart cezalısı Nwakaeme, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Marlon, Serkan, Hosseini ve Baker yer almadı. Ayrıca 21 kişilik kadroda 7 yabancı oyuncu yer alırken, 10'u ise bordo-mavili takımın altyapısından yetişen isimlerden oluştu.
Trabzonspor'un Başakşehir maçı kafilesi şöyle: Kağan, Hakan Aydın, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, Kamil Ahmet, Faruk Can, Hakan Yeşil, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.
Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.