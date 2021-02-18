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, Başakşehir karşısına 11 eksikle çıkacak!

'de 26. haftada yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan 'da eksikler kadroyu zora sokuyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde saat 12.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra havalimanına gelerek saat 15.45'te özel uçakla İstanbul'a indi. Trabzonspor'da Nwakaeme, Marlon, Baker, Hosseini, Serkan, , Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen gibi önemli isimler Başakşehir karşısında forma giyemeyecekler.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 18.2.2021 18:01 Son Güncelleme: 18.2.2021 18:15 ABONE OL
Trabzonspor, Başakşehir karşısına 11 eksikle çıkacak!

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde öğlen saatlerinde yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla saat 17. 10'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında kendilerini bekleyen bazı çalışanlarla hatıra fotoğrafını çektiren futbolcular konaklayacakları otele gittiler.

TRABZON'DA 11 KİŞİ KADROYA ALINMADI

Trabzonspor, cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle 11 oyuncusundan yoksun İstanbul'a gitti. Bordo-mavililerin Başakşehir maçı kafilesinde kart cezalısı Nwakaeme, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Marlon, Serkan, Hosseini ve Baker yer almadı. Ayrıca 21 kişilik kadroda 7 yabancı oyuncu yer alırken, 10'u ise bordo-mavili takımın altyapısından yetişen isimlerden oluştu.

Trabzonspor'un Başakşehir maçı kafilesi şöyle: Kağan, Hakan Aydın, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, Kamil Ahmet, Faruk Can, Hakan Yeşil, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.

Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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Trabzonspor, Başakşehir karşısına 11 eksikle çıkacak!
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