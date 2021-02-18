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Ümit Milliler, hazırlık kampını tamamladı

Ümit Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 15:11 ABONE OL
Ümit Milliler, hazırlık kampını tamamladı

Teknik Direktör ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde yüksek tempoda çalışan Ümit Milliler'in hazırlık kampı sabah yapılan antrenman ile tamamlandı.

Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, kamp süresi boyunca yoğun bir şekilde yağan karın sahadan temizlenmesinde özveri ile çalışan saha görevlilerine alkışlar eşliğinde teşekkür etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY BİR KAMP DAHA"

Gelecek ay bir hazırlık kampı daha yapacak milliler, bu kampta iki de hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçlarında Alanya'da Sırbistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı sonrasında Katar'a gidecek.

I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşen Ümitler, 8 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile deplasmanda oynayacak.

Ümit Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Ozan Can Oruç (İttifak Holding Konyaspor), Zafer Görgen (Çaykur Rizespor A.Ş.), Halil Yeral (Akhisarspor)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş A.Ş.), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Doğukan Nelik (Akhisarspor), Nafican Yardımcı (Çorum FK), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Orta Saha: Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Enis Destan (Altınordu)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

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Ümit Milliler, hazırlık kampını tamamladı
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