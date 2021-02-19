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Son dakika: ’ta bir sakatlık şoku daha!

Son dakika haberi... 'ta ara transfer döneminin son saatlerinde kiralık olarak kadroya katılan , Gençlerbirliği maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde büyük rol oynamıştı. Aynı maçta aldığı darbe sonra dizinde ödem oluşan yıldız futbolcunun Denizlispor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 12:39 Son Güncelleme: 19.2.2021 12:53 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş’ta bir sakatlık şoku daha! Cenk Tosun…

Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan ancak Premier Lig kariyerinde etkili bir performans gösteremeyen Cenk Tosun, Süper Lig'in 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde siyah-beyazlılara geri dönmüştü.

Ara transferin son saatlerinde kiralık olarak transfer edildiği açıklanan Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta oynanan zorlu Gençlerbirliği deplasmanında yeniden siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Beşiktaş ile yıllar sonra çıktığı ilk maçta takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Cenk, 2 gol atarak geri dönüşünün müjdesini de vermişti.

KORKULAN OLDU

Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu, Cenk Tosun'un dizinde ödem oluştuğunu açıkladı. Dizinde ödem oluşan yıldız futbolcunun ilk kontrolleri yapıldı.

İlk kontrollerin ardından ödemin pazartesi gününe kadar geçmesi beklenecek. Pazartesi gününün ardından ise Denizlispor maçında oynayıp oynamaması hafta içi belli olacak.

Beşiktaş'ta aynı maç içerisinde sezonun yıldızlarından Rachid Ghezzal'da sakatlanmıştı.

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Son dakika: Beşiktaş’ta bir sakatlık şoku daha! Cenk Tosun…
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