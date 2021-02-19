Son dakika: Beşiktaş’ta bir sakatlık şoku daha! Cenk Tosun…

Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan ancak Premier Lig kariyerinde etkili bir performans gösteremeyen Cenk Tosun, Süper Lig'in 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde siyah-beyazlılara geri dönmüştü.
Ara transferin son saatlerinde kiralık olarak transfer edildiği açıklanan Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta oynanan zorlu Gençlerbirliği deplasmanında yeniden siyah-beyazlı formaya kavuştu.
Beşiktaş ile yıllar sonra çıktığı ilk maçta takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Cenk, 2 gol atarak geri dönüşünün müjdesini de vermişti.
KORKULAN OLDU
Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu, Cenk Tosun'un dizinde ödem oluştuğunu açıkladı. Dizinde ödem oluşan yıldız futbolcunun ilk kontrolleri yapıldı.
İlk kontrollerin ardından ödemin pazartesi gününe kadar geçmesi beklenecek. Pazartesi gününün ardından ise Denizlispor maçında oynayıp oynamaması hafta içi belli olacak.
Beşiktaş'ta aynı maç içerisinde sezonun yıldızlarından Rachid Ghezzal'da sakatlanmıştı.