Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri sürüyor! Atiba ve Dorukhan...

Geçtiğimiz sezonun ortasında takımı Abdullah Avcı'dan devralarak büyük bir ivme yakalatan Sergen Yalçın, bu sezon kamp dönemi geçirdiği siyah-beyazlılarda son derece gösterişli bir performans ile takımı şampiyonluk yolunda tutuyor.

Ligde bu 26. Haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, lider Galatasaray ile birlikte 51 puanla 2. Sırada yer alıyor. Oyun kalitesi olarak ligin en iyi takımı olduğu savunulan Beşiktaş'ta, sezona damga vuran kiralık oyuncular, Montero, Ghezzal ve Rosier için çalışmalar sürüyor.

Sergen Yalçın yönetimiyle birlikte 3 isimden de maksimum verim alan siyah-beyazlılar, Montero, Ghezzal ve Rosier'in sezon sonunda bonservislerini eline almak istiyor.

ATİBA VE DORUKHAN…

Dış transfer kadar iç transferde de çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson ile görüşüyor.

A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Dorukhan Toköz'ün her geçen gün Beşiktaş'tan uzaklaştığını belirtti. Dikme, "Dorukhan her geçen gün Beşiktaş'tan uzaklaşıyor. Ne Dorukhan ne de menajeri yönetimin teklifine olumlu yanıt vermedi." diye konuştu. Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor.

Atiba için de kararın emektar futbolcu da olduğunu belirten Sercan Dikme, "Atiba ne isterse o olacak. Atiba devam etmek istiyorsa, futbolcu olarak devam edecek. Eğer kulübede devam etmek isterse teknik kadroya katılacak." ifadelerini kullandı.