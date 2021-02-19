Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...

Sarı kırmızılılarda transfer konusunda sezon sonu hamleleri de yapılıyor. Son dakika bilgisine göre Steau'da forma giyen Morutan'ın bir buçuk yıldır Galatasaray scout ekibi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Rumen yıldız hakkında Hagi'nin varisi yorumları yapılıyor.
SON DAKİKA: GALATASARAY YENİ HAGİ'NİN PEŞİNDE! SCOUT TRANSFERİ...
Galatasaray, sezon sonu transfer girişimlerine şimdiden başladı. Saracchi'nin yerine Yairo Moreno'yu hedefe alan sarı kırmızılılar için Romanya'dan sürpriz bir iddia geldi.
Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.
1.5 YILDIR YAKINDAN İZLENİYOR
Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST
Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.
BİRÇOK KULÜBÜN GÜNDEMİNDE
Morutan'ı birçok Avrupa kulübü de yakından izliyor. Ancak Galatasaray, Steaua kulübünün sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Kaynak: Takvim