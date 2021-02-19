Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...

'dan transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu ...

Devre arasında yaptığı transferlerle başarı sağlayan 'dan haberleri üst üste geliyor. Sarı kırmızılılarda Emre Utkucan liderliğindeki scout ekibi hamlelerine devam ediyor. Romanya'da yeni Hagi olarak nitelendirilen Olimpiu , Galatasaray'ın radarına girdi. Belhanda'nın takımdan ayrılması durumunda alternatif de belirlenmiş oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.2.2021 10:59 Son Güncelleme: 19.2.2021 11:13 ABONE OL
Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...

Sarı kırmızılılarda transfer konusunda sezon sonu hamleleri de yapılıyor. bilgisine göre Steau'da forma giyen 'ın bir buçuk yıldır scout ekibi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Rumen yıldız hakkında Hagi'nin varisi yorumları yapılıyor.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...

SON DAKİKA: GALATASARAY YENİ HAGİ'NİN PEŞİNDE! SCOUT TRANSFERİ...

, sezon sonu transfer girişimlerine şimdiden başladı. Saracchi'nin yerine Yairo Moreno'yu hedefe alan sarı kırmızılılar için Romanya'dan sürpriz bir iddia geldi.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...

Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren 'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...

1.5 YILDIR YAKINDAN İZLENİYOR

Steaua'da forma giyen 'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...

18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST

hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...

BİRÇOK KULÜBÜN GÜNDEMİNDE

'ı birçok Avrupa kulübü de yakından izliyor. Ancak , Steaua kulübünün sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Kaynak: Takvim

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu! Eksi 17 geliyor
Son Dakika Haber: Bursa'da intihar eden doktor Mustafa Yalçın'ın son mektubu yürek burktu: 'Unutulmak istiyorum'
Son dakika | Normalleşme önce o illerde! Bakan Koca ipucunu verdi
Son dakika | Terörist Murat Karayılan saklandığı delikten itiraf etti!
Son Dakika: Canlı yayında dünya tarihine geçecek anlar! Perseverance Mars'a indi... İşte Mars'tan ilk görüntüler
SON DAKİKA | Ortaokullar, lise 9. ve 12. Sınıflar haftada kaç gün okula gidecek? Bakan Selçuk'tan okullar ne zaman açılacak cevabı!
Son dakika | Terör örgütü PKK'nın kritik bağı koparıldı
Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili gecesi önemi ve anlamı ne demek? Regaib Kandili'nin faziletleri ve okunacak dualar ile yapılacak ibadetler!
SON DAKİKA: Bursa Uludağ'da intihar eden doktor Mustafa Yalçın son yolculuğuna uğurlandı! Kız arkadaşı ayakta durmakta zorlandı!
Son dakika haber: Altın fiyatları çifte darbe yedi: Altın 400 liranın altında kalıcı olacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Hagi'nin varisi olarak bilinen Olimpiu Morutan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA