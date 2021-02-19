Milano'da dev derbi! Milan ve Inter liderlik için sahaya çıkıyor...

İtalya futbolunun zirvede olduğu dönemlerde, Avrupa'nın en çok izlenen ve keyif veren takımlarından olan Milan ve Inter, son yıllarda düşüş yaşamıştı. 2011 yılından sonra ligi domine eden Juventus, 2012'den 2020'ye kadar 9 sezonda şampiyonluğa ulaştı. Bu süreçte oldukça gerilerde kalan bir dönemin efsaneleri Milan ve Inter, 2020-2021 sezonuyla birlikte Serie A'da bayrağı tekrar ellerine aldı.
Son lig şampiyonluğunu 2011'de yaşayan Inter ve son lig şampiyonluğu 2010 yılında yaşayan Milan, bu sezon şampiyonluğa hiç olmadıkları kadar yakın. Ligde 22. haftanın sonunda 50 puanla sıralamanın en tepesinde yer alan Inter'i, 49 puanla Milan takip ediyor.
Ezeli rekabette 2020-2021 sezonu boyunca şu ana kadar iki kez karşı karşıya gelen Milano temsilcileri, 1'er galibiyetle sahadan ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Milan 2-1 kazanmıştı.
İtalya Kupası çeyrek finalinde de eşleşen ezeli rakipler, yine bol adrenalinli bir mücadeleye imza etmiş ve 90 dakikayı galip bitiren taraf yine 2-1'lik skorla Inter olmuştu.
IBRAHIMOVIC VE LUKAKU ARASINDAKİ REKABET
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmaya, Ibrahimovic ve Lukaku arasında yaşanan gerginlik damga vurmuştu. İki golcünün de takımlarına attıkları goller ile katkı verdikleri maçta, Ibrahimovic ve Lukaku'nun kafa kafaya geldiği fotoğraflar, simge haline geldi.
İki golcü isim, Serie A'da bu sezon devam eden gol krallığı rekabetinde birbirleriyle yarışıyor. Belçikalı yıldız golcü Lukaku'nun 16 golü bulunuyor. Ibrahimovic ise 14 golle rakibini takip ediyor. Hafta sonu oynanacak derbi maçta gözler yine Lukaku ve Ibrahimovic'in üzerinde olacak.
HER İKİ TAKIMDA DA OYNADI
Hem Inter hem de Milan'da forma giyen İsveçli golcü Ibrahimovic, 2006-2009 yılları arasında Inter formasıyla, 88 maça çıkmış ve 57 gol kaydetmişti. Ibra, iki farklı dönemde de Milan forması giydi. Yıldız oyuncu, 2011-2012 yılları arasında 32 maç ve 2020 yılından bu yana ise 29 maç Milan formasını terletti.
MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
İki Milano takımının yeniden doğduğu sezonda futbolseverlerin Milan ve Inter eşleşmelerine olan ilgisini de arttırdı. İki takım arasındaki karşılaşma, 21 Şubat Pazar günü saat 17.00'da başlayacak. Dev derbi, beIN SPORTS 4 kanalından izlenebilecek.