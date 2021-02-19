Milano'da dev derbi! Milan ve Inter liderlik için sahaya çıkıyor...

İki golcü isim, Serie A'da bu sezon devam eden gol krallığı rekabetinde birbirleriyle yarışıyor. Belçikalı yıldız golcü Lukaku'nun 16 golü bulunuyor. Ibrahimovic ise 14 golle rakibini takip ediyor. Hafta sonu oynanacak derbi maçta gözler yine Lukaku ve Ibrahimovic'in üzerinde olacak.

HER İKİ TAKIMDA DA OYNADI

Hem Inter hem de Milan'da forma giyen İsveçli golcü Ibrahimovic, 2006-2009 yılları arasında Inter formasıyla, 88 maça çıkmış ve 57 gol kaydetmişti. Ibra, iki farklı dönemde de Milan forması giydi. Yıldız oyuncu, 2011-2012 yılları arasında 32 maç ve 2020 yılından bu yana ise 29 maç Milan formasını terletti.

MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İki Milano takımının yeniden doğduğu sezonda futbolseverlerin Milan ve Inter eşleşmelerine olan ilgisini de arttırdı. İki takım arasındaki karşılaşma, 21 Şubat Pazar günü saat 17.00'da başlayacak. Dev derbi, beIN SPORTS 4 kanalından izlenebilecek.