Yeni Adana Stadı açılışı öncesinde Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar...

TFF 1. Lig'de mücadelelerini sürdüren Adanaspor ve Adana Demirspor, yeni statlarına kavuşuyor. 33 bin kişilik kapasitesi ile bugün açılışı gerçekleşecek olan statta, ilk maç Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak. İnşaasına 2014 yılında başlanan Yeni Adana Stadı, TOKİ tarafından yapıldı ve UEFA ve FIFA standartlarına uygun hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı açılış etkinliği öncesinde önemli konulara değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni stadın hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

'Türkiye'mizin tesisleri dünyanın, Avrupa'nın öncü tesisleri oldu. Türkiye'nin sporda marka olması noktası anlamında önemli bir noktaya geldik.

Bu stadın dostluğu ve kardeşliği en güzel şekilde temsil ettiği karşılaşmaların yaşatmasını temenni ediyoruz.

İnşallah Adana'mızın yeni stadı çok güzel maçlara ev sahipliği yapacak. 33 bin seyirci kapasitesine sahip olan yeni stadımız, 49 locaya sahip.

Maçlar seyirci ve taraftarla güzel. Ben bu güzide stadın güzel maçlara sahne olmasını temenni ediyorum. Güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Stadın tamamlanmasına kadar bize güçlü destek verdiler.

Stadımızın ve tüm yatırımlarımızın değerli Adana halkı için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."