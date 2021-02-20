CANLI | Yeni Malatyaspor - Konyaspor! Emektar forvet Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti...

Hem Yeni Malatyaspor hem de Konyaspor hücum kadrosuyla sahaya çıktı. Hamza Hamzaoğlu ve İlhan Palut da tüm forvetlerini sahaya sürdü. Umut Bulut, bu maçla birlikte Süper Lig tarihine geçecek. Umut Bulut, Süper Lig kariyerinin 504. maçına çıkıyor. Deneyimli forvet, 503 maçı olan Oğuz Çetin'i geride bıraktı.

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı öncesinde Umut Bulut'a plaket verildi. Malatyasporlu oyuncular ve Hamza Hamzaoğlu, deneyimli oyuncuyu alkışladı. Umut Bulut, Süper Lig'de şimdiye kadar 163 gol attı. Umut, bu sezon ilk golünü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye atmıştı.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafes, Acquah, Zeki, Adem Büyük, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut

Konyaspor: Eray, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guılherme, Diomande, Jevtovic, Milosevic, Mıya, Kravets, Cikalleshi

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Umut Bulut'un eski takım arkadaşı Tolga Zengin, Umut'un kendisine çok iyi baktığını söyleyerek daha futbol oynayacak seviyede olduğunun altın çizdi.

Tolga Zengin: 'Umut Bulut benim hem genç milli takımdan hem de Trabzonspor'dan takım arkadaşım. Kendisine çok iyi bakıyor. Ona bıraksanız 5 sene daha oynar.'

UMUT BULUT SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ!

2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 503 kez forma giydi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, sarı-siyahlı ekibin geçen hafta oynadığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 503. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti.

Süper Lig'de 163 gol

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Etimesgut Belediyespor ve Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Süper Lig kariyerinde 163 gole ulaştı.

"GURUR VERİCİ"

Umut Bulut, AA muhabirine, futbola her çocuk gibi mahalle aralarında top oynayarak başladığını, babasına sürekli "Beni futbola yazdır" diye ısrar ettiğini, 10 yaşında da Ankara'da Petrol Ofisi formasıyla yeşil sahalara adım attığını anlattı.

"Futbola başladığımda 'Süper Lig'de böyle bir rekor kıracaksın' deseler aklıma gelmezdi." diyen Umut Bulut, Süper Lig'de en çok forma giyen isimlerin başında gelen Oğuz Çetin ile Rıza Çalımbay'ı da tebrik ederek, onlar kadar maç oynamanın gururunu yaşadığını belirtti.

Umut Bulut, "Böyle bir gururu yaşadığım için tabii ki çok mutluyum. İstikrarlı şekilde bugüne gelmek mutluluk verici. Yeni Malatyaspor formasıyla bu rekora ulaşmak gurur verici bir şey. Hem şehre hem taraftarlara, bu gururu bana güvenenlere ve kendime yaşattığım için mutluyum." diye konuştu.