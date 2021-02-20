Erman Toroğlu: Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba?

Devre arası özel programında pozisyonla ilgili konuşan Erman Toroğlu ise "Baktım VAR hakemi Emre Malok'un maçı yok. Zorbay'a maç veriyorsunuz o çocuğa vermiyorsunuz? Birinci lig ile Süper Lig arasında dağlar kadar fark var."

"VAR hakemi sen neden karar veriyorsun? Çağır orta hakemi o karar versin. Böyle bir maça VAR'a Emre Malok verilmez. İnsanların kafasını karıştırıyorsunuz."

"Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba? Akıllara neler geliyor. İnsanları neden düşündürüyorsunuz? Fatih Terim sürekli tepki gösteriyor. El hareketleri yapıyor madem öyle atın ama atamıyorsunuz. VAR'da oturan adam İstanbul'da oturuyor oraya gitmiyor ki. Bu maça daha iyi tecrübeli bir VAR atanmalıydı." diye konuştu.