Erman Toroğlu: Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba?

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 33. dakikasında Alanyasporlu Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı hareket gecenin en çok konuşulan pozisyonu olurken hakem Zorbay Küçük de eleştiri aldı. Pozisyonda Babacar, Luyindama'ya yaptığı taban hareketi sonrası sarı kart gördü.
Galatasaray Kulübü'nden pozisyonla ilgili paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sarı-kırmızılılar, "Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor." ifadelerinine yer verdi.
Devre arası özel programında pozisyonla ilgili konuşan Erman Toroğlu ise "Baktım VAR hakemi Emre Malok'un maçı yok. Zorbay'a maç veriyorsunuz o çocuğa vermiyorsunuz? Birinci lig ile Süper Lig arasında dağlar kadar fark var."
"VAR hakemi sen neden karar veriyorsun? Çağır orta hakemi o karar versin. Böyle bir maça VAR'a Emre Malok verilmez. İnsanların kafasını karıştırıyorsunuz."
"Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba? Akıllara neler geliyor. İnsanları neden düşündürüyorsunuz? Fatih Terim sürekli tepki gösteriyor. El hareketleri yapıyor madem öyle atın ama atamıyorsunuz. VAR'da oturan adam İstanbul'da oturuyor oraya gitmiyor ki. Bu maça daha iyi tecrübeli bir VAR atanmalıydı." diye konuştu.