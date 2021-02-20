Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erman Toroğlu: Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba?

: Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba?

'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmanın 33. dakikasında Alanyasporlu Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı hareket gecenin en çok konuşulan pozisyonu olurken hakem Zorbay Küçük de eleştiri aldı. Maçın devre arasında A Spor canlı yayınında konuşan , "Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba? Akıllara neler geliyor. İnsanları neden düşündürüyorsunuz?" dedi.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 20:28 Son Güncelleme: 20.2.2021 20:47 ABONE OL
Erman Toroğlu: Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba?

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 33. dakikasında Alanyasporlu Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı hareket gecenin en çok konuşulan pozisyonu olurken hakem Zorbay Küçük de eleştiri aldı. Pozisyonda Babacar, Luyindama'ya yaptığı taban hareketi sonrası sarı kart gördü.

Galatasaray Kulübü'nden pozisyonla ilgili paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sarı-kırmızılılar, "Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor." ifadelerinine yer verdi.

Devre arası özel programında pozisyonla ilgili konuşan Erman Toroğlu ise "Baktım VAR hakemi Emre Malok'un maçı yok. Zorbay'a maç veriyorsunuz o çocuğa vermiyorsunuz? Birinci lig ile Süper Lig arasında dağlar kadar fark var."

"VAR hakemi sen neden karar veriyorsun? Çağır orta hakemi o karar versin. Böyle bir maça VAR'a Emre Malok verilmez. İnsanların kafasını karıştırıyorsunuz."

"Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba? Akıllara neler geliyor. İnsanları neden düşündürüyorsunuz? Fatih Terim sürekli tepki gösteriyor. El hareketleri yapıyor madem öyle atın ama atamıyorsunuz. VAR'da oturan adam İstanbul'da oturuyor oraya gitmiyor ki. Bu maça daha iyi tecrübeli bir VAR atanmalıydı." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim planlamasını açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman açılacak?
MEB'den son dakika okullarda ve liselerde yüz yüze eğitim açıklaması! 2021 İlkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?
Son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi...
SON DAKİKA... Eskişehir'deki aile katliamında flaş detay: Tefeci izi! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi!
Sokaklarda yaşadığı iddia edilen Meltem Miraloğlu son halini paylaştı!
Son dakika haberi: Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı! Eşinin paylaşımı yürekleri yaktı...
SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 20 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, yasaklar ne zaman kalkacak?
Son dakika: Bahçeli'nin Suşa'da yaptıracağı okulun detayları belli oldu! Aliyev'den MHP heyetine: Gardaşımsız gitmem...
SON DAKİKA | Son mektubu yürekleri burktu! Bursa'da Uludağ eteklerinde intihar etmişti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu: Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA