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, Anfield'da 22 yıl sonra kazandı!

İngiltere 'de oynanan derbi maçta 'u 2-0 mağlup eden , 'nda 22 yıl sonra kazandı. Maviler'e galibiyeti getiren golleri Richarlison ve Sigurdsson attı.

AA
Giriş Tarihi: 20.2.2021 23:47 ABONE OL
Everton, Anfield'da 22 yıl sonra kazandı!

Premier Lig'in 25. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda Everton'ı ağırladı. Maça hızlı başlayan Everton, 3. dakikada Richarlison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Liverpool, ikinci yarıda topa daha çok hakim olsa da aradığı golü bulamadı. Konuk ekip, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı golüyle Merseyside derbisinden 2-0 galip ayrıldı. Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 40 puanda kaldı. Liverpool ayrıca, 1923'ten bu yana ilk kez art arda 4. iç saha maçını kaybetti.

Anfield Stadı'nda 1999 yılının ardından ilk kez galip gelen Everton ise, Liverpool ile puanını eşitledi.

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Everton, Anfield'da 22 yıl sonra kazandı!
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