Everton, Anfield'da 22 yıl sonra kazandı!

Liverpool, ikinci yarıda topa daha çok hakim olsa da aradığı golü bulamadı. Konuk ekip, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı golüyle Merseyside derbisinden 2-0 galip ayrıldı. Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 40 puanda kaldı. Liverpool ayrıca, 1923'ten bu yana ilk kez art arda 4. iç saha maçını kaybetti.

Anfield Stadı'nda 1999 yılının ardından ilk kez galip gelen Everton ise, Liverpool ile puanını eşitledi.