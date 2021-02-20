Eyvah eyvah! Rakiplerimiz bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi!

Bu sezon 5 temsilcimiz de Avrupa'dan çok erken eve kesin dönüş yaparken önümüzdeki yıl puan mücadelesi vereceğimiz beş ülkenin takımları bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi.

Young Boys, son 32 turu ilk maçında Bayer Leverkusen'i 4-3 mağlup etti.

Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Young Boys (İsviçre), Olympiakos (Yunanistan) rakiplerini yendi. Slavia Prag (Çekya) ve Kızılyıldız (Sırbistan) ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Son beş yılın ülke puanı toplamı dikkate alınan sıralamada, Türkiye bu sezonu 13. bitirmesine rağmen önümüzdeki yıla 16. sıradan başlayacak.