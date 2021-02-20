Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Terim, "İkinci yarı bazı şeylere mecbur kaldık. Oyunu orada tutup artı iki stopere de oynaması için müsaade ettik. Ama ikinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre stratejimiz vardı. Ama bu oyun anlayışımıza göre bir oyundu. İlk yarı oyunun kopması gerekiyordu. Orada koparamadık" dedi.
Terim, "Beraberce, hakemlerle hep beraber koparamadık. İkinci yarıda ne düşündüysek tuttuk. Kalemizde de çok fazla pozisyon vermedik. Alanyaspor etkili bir takım. Bir iki tehlikeli pozisyon buldu. Ama ikinci yarıda topu onlara daha fazla bıraktık. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü. Alanyaspor pozisyonlar da buldu" diye konuştu.
Kötü oyuna rağmen 3 puanı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Geriye baktığımızda çok iyi oyndağımız ama puan kaybettiğimiz maçların dengelenmesiydi. Çok kritik bir yerde çok kritik bir üç puan aldık. Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içindeyim. İyi bir maç olacağını maç öncesi söylemiştim. Zevkli bir karşılaşma oldu. Oyunu ikinci yardı daha çok oyanadılar biz az oynadık... Ama mutlaka başrolde olanlar belli" ifadelerini kullandı.
"DEVAMLI 10 KİŞİ OYNUYORUZ"
Fatih terim, "Orada sadece bireysel olay gibi bakmamak lazım. Bu takım işi nitekim. Takım defansını iyi yaptığımızda ki bazı oyuncular yorulunca da iyi defans yaptık. İlk maçta 96'da yedik. 10 kişiyle oynadık. Biz devamlı 10 kişiyle oynuyoruz. Sorun yok. Bunu hücümdan başlayan bir oyun anlayışı olarak görmek."
"Defansta pozisyonu daha iyi yapıyoruz ama temaslı oyunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Doğru duruş doğru karşılayış...Rakibin de hakkını yememek lazım. Kolay kolay da pozisyon vermiyoruz. Ne kadar az yersek veya yemezsek o kadar atma ihtimalimiz var. Bu maçta 6 pozisyonumuz varsa 4'ü yüzde yüz. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Kolay yerlerden çıkmıyoruz. Kolay deplasman değil, Çok şükür Allah'a. Üç puan olduğu için mutluyuz." dedi.
Luyindama'ya Babacar'ın yaptığı hareketle ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kırmızı kart pozisyonu. Luyindama'nın kafasına değil, ayağın nereye baktığına kalkmak lazım. Derbide de oldu. Ben çıkıp kırmızı kart dedim. Genç bir hakem veriyorsunuz. 4. hakemi de genç veriyorsunuz" dedi.
"Daha önce pek Süper Lig'de görmeye alışık olmadığım bir hakem. VAR'a da Süper Lig tecrübesi olmayan bir hakem veriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır. Haftanın en kritik maçı bu. Ben hayretler içerisindeyim.
Başka bir anlamı yok. Hiç tatlı bir şey değil bu. Böyle şey olur mu. Bu kadar tartışılır pozisyonlar olmamalı. Net söylüyorum. Size penaltıdır, bana değildir, kırmızıdır, değildir. Bunlara itirazım yok. Bu nedir arkadaş!"
"Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı" diyen Fatih Terim, "Kaderle oynayamazsın sen! Başka etkiler ve tepkilerle düdüğü çalmayacaksınız. Cesaret yoksa çalmayacaksın. Sen büyüklerin veya başka takımların kaderiyle oynayamazsın. Allah büyük. Tzavellas, ilk yarı benim önümde kart yiyor. Atlıyor, eline çarpıyor. 4. hakemin 1 metre önünde. Çarpmadı diyor. Oyunun kaderi arkadaş. Biz aynı şekilde eksilmesek amenna" diye konuştu.
Verilen kararlarla ilgili örnekler veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Alanya 1. maçta Etebo atılmadı mı, bakın sarı kartlara, bunun yarısı kadar değil. Bir şey istemiyoruz, herkes için adalet! Hiç hoş bir manzara değil. Kısa kesiyorum. Ceza yemek istemiyorum. Zaten kolluyorlar! Biz her yerde herkesi yenebiliriz. Sonuçta Galatasaray'ız! Psikolojik olarak, zirvede kalmak hepimizin istediği bir şeydi" ifadelerini kullandı.