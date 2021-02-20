Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik!

"Defansta pozisyonu daha iyi yapıyoruz ama temaslı oyunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Doğru duruş doğru karşılayış...Rakibin de hakkını yememek lazım. Kolay kolay da pozisyon vermiyoruz. Ne kadar az yersek veya yemezsek o kadar atma ihtimalimiz var. Bu maçta 6 pozisyonumuz varsa 4'ü yüzde yüz. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Kolay yerlerden çıkmıyoruz. Kolay deplasman değil, Çok şükür Allah'a. Üç puan olduğu için mutluyuz." dedi.

Luyindama'ya Babacar'ın yaptığı hareketle ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kırmızı kart pozisyonu. Luyindama'nın kafasına değil, ayağın nereye baktığına kalkmak lazım. Derbide de oldu. Ben çıkıp kırmızı kart dedim. Genç bir hakem veriyorsunuz. 4. hakemi de genç veriyorsunuz" dedi.

"Daha önce pek Süper Lig'de görmeye alışık olmadığım bir hakem. VAR'a da Süper Lig tecrübesi olmayan bir hakem veriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır. Haftanın en kritik maçı bu. Ben hayretler içerisindeyim.