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Son dakika: 2 kez yenildiği karşısında! Kadroda sürpriz isimler...

Son dakika... 'de çıktığı son 6 maçı kazanan , liderliğini sürdürüyor. Başakşehir ve Fenerbahçe başta olmak üzere zorlu karşılaşmalarda puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon 2 kez kaybettiği 'la karşı karşıya gelecek. Akdeniz ekibi hem ligde hem de kupada deplasmanda Fatih Terim'in öğrencileri yenmeyi başardı. Aslan kazanarak rövanşı almanın yanı sıra zirvedeki yerini de korumanın planlarını yapıyor. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçına dair son dakika bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 20.2.2021 09:36 Son Güncelleme: 20.2.2021 09:40 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray 2 kez yenildiği Alanyaspor karşısında! Kadroda sürpriz isimler...

Galatasaray, bugün deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşmada Akdeniz ekibini devirip hem rövanşı almayı hem de ligin zirvesinde kalmayı hedefliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de 6 haftalık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu sezon 2 kez yenildiği Alanyaspor'dan rövanşı alma peşinde. Sarı-kırmızılılar bugün Alanya'da kazanırsa Beşiktaş'ın bay olduğu haftayı zirvede kapatacak.

Saracchi, Emre Taşdemir ve Halil Dervişoğlu'ndan yoksun Galatasaray'da iki maç cezası biten Arda Turan formasına kavuşacak. İyileşen Radamel Falcao ise kulübede bekleyecek.

TAYLAN VE ONYEKURU DÖNÜYOR

Takımını 3 gündür Belek'te kampa alan Fatih Terim, A'dan Z'ye Alanyaspor'u analiz etti. Rakibin etkili hücumcularına önlem alacak Terim, Kasımpaşa maçında iyi performans gösteren Luyindama ve Etebo ile devam etmeyi düşünüyor. Terim'in uzun süredir ikinci plana attığı Luyindama'ya Donk'un yerine bir kez daha şans verecek olması dikkat çekiyor. Taylan ve Onyekuru da ilk 11'e dönüyor.

MUHTEMEL 11'LER...

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama ,Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Gedson, Arda, Onyekuru, Mohamed.

Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.

ALANYASPOR 2 KEZ KAZANDI

İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.

LİGDE SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta 49 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 53 gollü Beşiktaş'ın ardından ligin en çok gol atan 2. takımı oldu.

Kalesinde ise sadece 19 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, bu alanda da ligin en iyisi olarak dikkati çekti.

MUSTAFA MUHAMMED'İN BOŞU YOK

Ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Aytemiz Alanyaspor maçında Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacak.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra 3 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki santrfor, bu müsabakaların tamamında gol attı.

Ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muhammed, kupada da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Genç golcü, Alanyaspor ile oynanacak lig maçında da gol atarak serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

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Son dakika: Galatasaray 2 kez yenildiği Alanyaspor karşısında! Kadroda sürpriz isimler...
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