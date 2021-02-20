Son dakika: Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi!

Galatasaray, Alanyaspor maçında 1-0 öndeyken karşılaşmanın 33. dakikasında Alanyasporlu Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart bekledi. Bu pozisyonda Babacar'a sarı kart çıkarken Galatasaray Kulübü'nden pozisyonla ilgili bir paylaşım geldi.
Maçın 33. dakikasında Galatasaray'da Luyindama, Babacar'la girdiği mücadelede kafasında bir açılma meydana geldi. Luyindama maça bandanaja devam etti. Pozisyonda Babacar sarı kart gördü.
İşte Galatasaray'ın kırmızı kart tepkisi;
"Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor."