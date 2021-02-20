Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi!

Son dakika: 'dan kırmızı kart tepkisi!

, maçında 1-0 öndeyken karşılaşmanın 33. dakikasında Alanyasporlu Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart bekledi. Bu pozisyonda Babacar'a sarı kart çıkarken 'nden pozisyonla ilgili bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 19:59 Son Güncelleme: 20.2.2021 20:11 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi!

Galatasaray, Alanyaspor maçında 1-0 öndeyken karşılaşmanın 33. dakikasında Alanyasporlu Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart bekledi. Bu pozisyonda Babacar'a sarı kart çıkarken Galatasaray Kulübü'nden pozisyonla ilgili bir paylaşım geldi.

Maçın 33. dakikasında Galatasaray'da Luyindama, Babacar'la girdiği mücadelede kafasında bir açılma meydana geldi. Luyindama maça bandanaja devam etti. Pozisyonda Babacar sarı kart gördü.

İşte Galatasaray'ın kırmızı kart tepkisi;

"Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim planlamasını açıkladı! İlkokul, ortaokul, liseler okullar ne zaman açılacak?
MEB'den son dakika okullarda yüz yüze eğitim açıklaması! 2021 İlkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak, sınavlar nasıl olacak?
Son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi...
SON DAKİKA... Eskişehir'deki aile katliamında flaş detay: Tefeci izi! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi!
Sokaklarda yaşadığı iddia edilen Meltem Miraloğlu son halini paylaştı!
SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 20 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberi: Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı! Eşinin paylaşımı yürekleri yaktı...
SON DAKİKA | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, yasaklar ne zaman kalkacak?
Son dakika: Bahçeli'nin Suşa'da yaptıracağı okulun detayları belli oldu! Aliyev'den MHP heyetine: Gardaşımsız gitmem...
SON DAKİKA | Son mektubu yürekleri burktu! Bursa'da Uludağ eteklerinde intihar etmişti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA