Son dakika: Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla Trabzonspor tarihine geçti

2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl, 1 ay, 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı eline geçirdi. Maç sonrası arkadaşlarının tek tek kutladığı Kağan, "En baştan beri hayal ettiğim bir şeydi bu. Uğurcan Ağabey bana çok yardım etti ve heyecanımı yendim. Çok şükür güzel bitirdik" şeklinde konuştu.