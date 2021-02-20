Son dakika: Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla Trabzonspor tarihine geçti

2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl, 1 ay, 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı eline geçirdi. Maç sonrası arkadaşlarının tek tek kutladığı Kağan, "En baştan beri hayal ettiğim bir şeydi bu. Uğurcan Ağabey bana çok yardım etti ve heyecanımı yendim. Çok şükür güzel bitirdik" şeklinde konuştu.
ELDİVENLERİ UĞURCAN'DAN
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'na takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan jest geldi. Tecrübeli file bekçisi, şans getirmesi için Kağan'a eldivenlerini verdi. Takım arkadaşları da oyuncuya maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.
'SEN GELENEKSİN, SEN GELECEKSİN'
Bordo-mavili kulüp, resmi Twitter hesabından genç kaleci Kağan Moradaoğlu için paylaşımda bulundu. Trabzonspor, "Sen, sahaya hep birlikte çıkan milyonlarsın! Sen geleneksin, sen geleceksin! Kağan'a alkışlarla" mesajını yazdı.