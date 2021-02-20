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Son dakika: , 1 günlük farkla tarihine geçti

deplasmanına hasta olan 3 kalecisinden yoksun gelen 'da eldivenleri 18 yaşındaki taktı. 10 Ocak 2003 doğumlu olan file bekçisi, 18 yıl, 1 ay, 9 günle bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 08:00 Son Güncelleme: 20.2.2021 08:03 ABONE OL
Son dakika: Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla Trabzonspor tarihine geçti

2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl, 1 ay, 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı eline geçirdi. Maç sonrası arkadaşlarının tek tek kutladığı Kağan, "En baştan beri hayal ettiğim bir şeydi bu. Uğurcan Ağabey bana çok yardım etti ve heyecanımı yendim. Çok şükür güzel bitirdik" şeklinde konuştu.

ELDİVENLERİ UĞURCAN'DAN
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'na takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan jest geldi. Tecrübeli file bekçisi, şans getirmesi için Kağan'a eldivenlerini verdi. Takım arkadaşları da oyuncuya maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.

'SEN GELENEKSİN, SEN GELECEKSİN'
Bordo-mavili kulüp, resmi Twitter hesabından genç kaleci Kağan Moradaoğlu için paylaşımda bulundu. Trabzonspor, "Sen, sahaya hep birlikte çıkan milyonlarsın! Sen geleneksin, sen geleceksin! Kağan'a alkışlarla" mesajını yazdı.

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Son dakika: Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla Trabzonspor tarihine geçti
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