Son dakika: Kazanmanın şifresi Fernando Muslera!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, karşılaşmada yaptığı birbirinden önemli kurtarışlarla takımının kazanmasında başrol oynadı.
Maç sonrası Muslera'nın istatistikleri göz doldurdu. Galatasaray'da sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernando Muslera, formasına kavuştuktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Galatasaray, Fernando Muslera'nın forma giydiği 7 Süper Lig maçını da kazandı.
Opta verilerine göre; Uruguaylı kaleci, Aytemiz Alanyaspor karşısında 6 kurtarışla bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.
Fernando Muslera ayrıca sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtardı.
Maç sonu A Spor'a konuşan Efecan Karaca: ise Muslera için övgü dolu sözler kullandı. Efercan, "Çok iyi oynadık ama Muslera'yı geçemedik adam ahtapot gibi." ifadelerini kullandı.