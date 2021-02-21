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'in 26. haftasında ile karşılaşıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maç öncesinde Gaziantep'in 38, Antalyaspor'un ise 32 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.2.2021 15:35 Son Güncelleme: 21.2.2021 16:41 ABONE OL
Canlı | Gaziantep FK - Antalyaspor

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in geride kalan diliminde Gaziantep FK 38, Antalyaspor ise 32 puan topladı. Gaziantep FK ligde son 6 maçında yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 4 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Antalyaspor ise ligdeki son 6 mücadelesinde 5 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

CANLI SKOR - GAZİANTEP FK 0-0 ANTALYASPOR

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR - CANLI ANLATIM

12' Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Oğuz kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurmak yerine topu sola çekince Antalya savunması araya girdi.

13' Gaziantep atağında Andre'nin vuruşunu Boffin müthiş çıkardı. Dönen topta Mirallas'ın sert şutu üstten auta gitti.

19' Antalyaspor'da Amilton'un yakın mesafeden vuruşunu Günay Güvenç kurtardı.

40' Antalyaspor'da Orgill'in yakın mesafeden vuruşu yandan auta gitti.

İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Miranda, Djilobodji, Tosca, Güray, Kenan, Vetrih, Maxim, Andre, Mirallas

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill

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Canlı | Gaziantep FK - Antalyaspor
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