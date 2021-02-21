CANLI | Sivasspor - Kayserispor! İlk gol geldi...

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşılaşıyor.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde Sivasspor, ligde 28 puanla 14'üncü sırada bulunurken, Kayserispor, 25 puanla 16. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak, Maglica
CANLI SKOR
Sivasspor 1-0 Kayserispor
18' Yatabare
SİVASSPOR - HATAYSPOR CANLI ANLATIM
8. dakikada Sivassporlu Samba Camara, yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
9. dakikada Kayserispor'da Nehuen Paz kafa vuruşu gole yaklaştı ancak top auta çıktı.
12. dakikada Kayserisporlu Zoran Kvrzic sarı kart gördü.
18. dakikada Max Gradel'in pasını iyi bir bitirişle gole çeviren Yatabare, takımını 1-0 öne geçirdi.
37. dakikada Sivasspor Uğur Çiftçi ile ağları buldu. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.