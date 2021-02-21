Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Sivasspor - Kayserispor! İlk gol geldi...

CANLI | - Kayserispor! İlk gol geldi...

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 16.00'da beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşma öncesinde Sivasspor'un 28, Kayserispor'un ise 25 puanı bulunuyor. Zorlu müsabakayı hakem, Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın 18. dakikasında Max Gradel'in pasında topla buluşan Yatabare, iyi bir bitirişle takımını 1-0 öne geçirdi.

Giriş Tarihi: 21.2.2021 15:44 Son Güncelleme: 21.2.2021 16:40 ABONE OL
CANLI | Sivasspor - Kayserispor! İlk gol geldi...

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşılaşıyor.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Karşılaşma öncesinde Sivasspor, ligde 28 puanla 14'üncü sırada bulunurken, Kayserispor, 25 puanla 16. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak, Maglica

CANLI SKOR

Sivasspor 1-0 Kayserispor

18' Yatabare

SİVASSPOR - HATAYSPOR CANLI ANLATIM

8. dakikada Sivassporlu Samba Camara, yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

9. dakikada Kayserispor'da Nehuen Paz kafa vuruşu gole yaklaştı ancak top auta çıktı.

12. dakikada Kayserisporlu Zoran Kvrzic sarı kart gördü.

18. dakikada Max Gradel'in pasını iyi bir bitirişle gole çeviren Yatabare, takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Sivasspor Uğur Çiftçi ile ağları buldu. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sokaklarda yaşadığı iddia edilen Meltem Miraloğlu son halini paylaştı!
SON DAKİKA: İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve Küçük Ali Doruk’un katili bakın kim çıktı! Eskişehir'deki aile katliamında flaş gelişme
SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili MEB Ziya Selçuk'tan açıklama! 2021 İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri! Yasaklar ne zaman bitecek?
SON DAKİKA! Eskişehir'deki aile katliamında flaş detay: Tefeci izi! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! O illerde kar yağışı ve yağmur bekleniyor! (21 Şubat 2021)
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin ismini açıkladı
MEB son dakika duyurdu: Okullar ve liseler için flaş yüz yüze eğitim kararı! 2021 İlkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?
Tugay Adak’a sahip çıkmadınız bari saygı duyun
SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Şubat 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Sivasspor - Kayserispor! İlk gol geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA