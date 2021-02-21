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deplasmanda 4 golle kazandı!

Fransa Ligue 1'de 26. haftasında , deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti. Moustoir Stadı'ndaki karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine , 38. dakikada , 59. dakikada ve 90+1. Domagoj Bradaric dakikada attı.

AA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 21:12 Son Güncelleme: 21.2.2021 21:14 ABONE OL
Lille deplasmanda 4 golle kazandı!

Fransa Ligue 1'de 26. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti.

Moustoir Stadı'ndaki karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine Andreaw Gravillon, 38. dakikada Jose Fonte, 59. dakikada Jonathan Ikone ve 90+1. Domagoj Bradaric dakikada attı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 23. dakikada Jerome Hergault kaydetti.

Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik, 90 dakika görev yaptı. Yusuf Yazıcı 65. dakikada oyuna dahil olurken, Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu galibiyetle puanını 58'e yükselten Lille, liderlik koltuğunu Olympique Lyon'dan geri aldı. Lorient ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

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Lille deplasmanda 4 golle kazandı!
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