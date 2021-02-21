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Son dakika: 'de şok istifa! 'da dönemi sona erdi...

Son dakika haberi... ekiplerinden 'da görevinden istifa etti.

Giriş Tarihi: 21.2.2021 17:26 Son Güncelleme: 21.2.2021 17:53 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de şok istifa! Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi...

Yeni Malatyaspor, teknik direktörleri Hamza Hamzoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayrıldığını duyurdu.

2020-2021 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, Malatya ekibinde çıktığı 29 maçta, 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet oldu.

Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'u ağırlayan Malatyaspor, karşılaşmanın son 20 dakikasına 2-0 önde girmesine rağmen, Konyaspor'un art arda gelen golleriyle 3-2 mağlup ayrılmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA

Yeni Malatyaspor'un resmi hesaplarından yaptığı duyuru şöyle:

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."

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Son dakika: Süper Lig'de şok istifa! Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi...
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