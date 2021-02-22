Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Canlı Anlatım)

Süper Lig'de 26. haftanın kapanışında ligde kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Bu maç öncesi Ankaragücü, 19 puanla ligde son sırada yer alırken Çaykur Rizespor ise 26 puanla 15. basamakta bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ 0-1 ÇAYKUR RİZESPOR
3' Donsah
MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Atila, Voca, İbrahim, Lukasik, Saba, Paintsil, Borven
Çaykur Rizespor: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, Donsah, Dokovic, Abdullah, Samudio, Onur, Skoda