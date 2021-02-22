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- (Canlı Anlatım)

'de 26. haftanın kapanışında ligde kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde , 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. MKE - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.2.2021 18:52 Son Güncelleme: 22.2.2021 19:03 ABONE OL
Ankaragücü - Çaykur Rizespor Canlı Anlatım

Süper Lig'de 26. haftanın kapanışında ligde kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Bu maç öncesi Ankaragücü, 19 puanla ligde son sırada yer alırken Çaykur Rizespor ise 26 puanla 15. basamakta bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ 0-1 ÇAYKUR RİZESPOR

3' Donsah

MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Atila, Voca, İbrahim, Lukasik, Saba, Paintsil, Borven

Çaykur Rizespor: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, Donsah, Dokovic, Abdullah, Samudio, Onur, Skoda

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Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Canlı Anlatım)
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