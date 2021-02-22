SABAH SPOR | Sezon başında yakaladığı başarılı performansla uzun seneler sonunda yeniden Milli takım kadrosunda yer bulan Caner Erkin, son haftalarda gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Seyircisiz maçta oyuncuların konuşmaları da ekranlara yansıyor. Caner Erkin'in dün hakeme doğru 'Kur'an çarpsın, bunlar kafayı yemiş.' dediği duyuldu.
CANER ERKİN: BUNLAR KAFAYI YEMİŞ!
Alpaslan'ın sakatlığı sonrası topu F.Bahçe'den alıp, Göztepe'ye veren hakem Hüseyin Göçek'e Caner Erkin bu sözlerle çıkıştı.
Karılaşmanın henüz 9. dakikasında geriye düşen Fenerbahçe'de futbolcular oldukça gergindi. Öyle ki bu oyuncuların saha içi eylemlerine de yansıdı. İkinci yarıda yaşanan pozisyon buna en büyük örneklerden birisi oldu.
Top Caner Erkin'in ayağındayken Göztepe'den Alpaslan sakatlık geçirince hakem Hüseyin Göçek oyunu durdurdu. Yapılan tedavinin ardından ise meşin yuvarlağı sarı-lacivertliler yerine sarı-kırmızılılara verdi.
Caner Erkin, hakem Göçek'e "Kur'an çarpsın, bunlar kafayı yemiş" diyerek tepki gösterdi. Konuk takımın oyuncular ise topu Fenerbahçe'ye vererek Hüseylin Göçek'in hatasını bir anlamda telafi etti!