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Fenerbahçe'nin yıldızı de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de yüzü gülemedi...

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'dan kadrosuna kattığı , dün akşam Fenerbahçe'nin kötü oyununa ayak uydurdu. 90 dakika sahada kalan Mesut Özil, rakipleriyle girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti. Öte yandan Mesut Özil, Kadıköy'de Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı üçüncü maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İşte ...

Giriş Tarihi: 22.2.2021 06:58 Son Güncelleme: 22.2.2021 07:15 ABONE OL
Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de 3 maç 3 mağlubiyet...

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da devre arasının en büyük transferleri arasında yer alan , dün akşam Fenerbahçe'nin kötü oyununa uydu. Karagümrük maçından sonra dün akşam ikinci kez ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 7 orta yaptı. Bu ortaların 5'i rakibe gitti. Maçın son anlarında fizik olarak yorgun olduğu gözlenen Mesut Özil'in oyundan alınmaması eleştirildi.

Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de 3 maç 3 mağlubiyet...

Fenerbahçe'nin yıldızı , Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de üçüncü maçına çıktı. İlk kez Hatay'daki maçta süre alan Özil, Kadıköy'deki ilk sınavını ise Galatasaray karşısında verdi. Sonradan oyuna giren Mesut Özil'in bir asisti VAR'dan döndü. Fenerbahçe bu maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de 3 maç 3 mağlubiyet...

Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de yine sonradan oyuna girdi. Bu maçın normal süresi 1-1 biterken Lemos'un atılmasıyla 10 kişi kalan Fenerbahçe, Harun'un hatasıyla golü yedi ve maç 2-1 bitti.

Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de 3 maç 3 mağlubiyet...

, Karagümrük maçına ilk 11'de çıktı ve sergilediği performansla galibeyetin mimarlarından oldu. Dün akşam Göztepe karşısında üçüncü kez Kadıköy'de sahaya çıkan Mesut Özil bu maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de 3 maç 3 mağlubiyet...

Fenerbahçe, bu sezon toplamda 5. kez kendi sahasında maç kaybetti. İlk olarak Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe; Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve son olarak Göztepe'ye Kadıköy'de mağlup oldu.

Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de 3 maç 3 mağlubiyet...

Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman, Mesut Özil'in dünkü istatistiklerini derledi. İşte o detaylar...

MESUT ÖZİL DE KÖTÜ OYUNA UYDU!

Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi olan de dün akşam takımın kötü futboluna ayak uydurdu.

Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de 3 maç 3 mağlubiyet...

Karşılaşmaya 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybederken, yaptığı 7 ortanın 5'ini de rakiplere gönderdi.

Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de 3 maç 3 mağlubiyet...

Mesut, 2 dripling denemesinde de başarı sağlayamadı. Sadece bir kez rakiplerinin ayağından top çalabildi.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil de kötü futbola ayak uydurdu! Kadıköy'de yüzü gülemedi...
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