Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da devre arasının en büyük transferleri arasında yer alan Mesut Özil, dün akşam Fenerbahçe'nin kötü oyununa uydu. Karagümrük maçından sonra dün akşam ikinci kez ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 7 orta yaptı. Bu ortaların 5'i rakibe gitti. Maçın son anlarında fizik olarak yorgun olduğu gözlenen Mesut Özil'in oyundan alınmaması eleştirildi.