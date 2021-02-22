Galatasaray'ı zirveye çıkaran 7 detay! 7 maçlık seri böyle geldi

MUSLERA TAKIMIN YARISI!

Yüzde 90'lık kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi kalecisi durumuna gelen 34 yaşındaki Uruguaylı, sakatlık dönüşü muhteşem bir performansa imza attı. Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtardı.

Yeni Malatya, Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine geçit vermeyen Muslera, 7 karşılaşmada sadece 3 gol yedi. 34 yaşındaki Uruguaylı kalecinin bu başarısının altında çok çalışmak yatıyor. Öyle ki haziran ayında ayağı iki yerden kırılan Muslera rehabilitasyon döneminde bile idman yapmayı bırakmadı.

Koltuk değnekleriyle yazın Florya'ya gelip el-göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Bu profesyonel tavırdan etkilenen Fatih Terim, yetişmeyeceğini bilse de takıma örnek olması adına sezonun ilk yarısında Muslera'ya lisans çıkarttı.