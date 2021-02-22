Galatasaray'ı zirveye çıkaran 7 detay! 7 maçlık seri böyle geldi

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini korumayı başardı. 7 maç üst üste kazanan sarı-kırmızılı takımın bu müthiş serisinde birçok faktör etkili oldu. Başta Muslera'nın performansı olmak üzere yeni transferlerin takıma uyumu da bu başarıyı getirdi.
İşte sarı-kırmızılı takımın zirvede kalmasını sağlayan 7 etken...
1-Beşiktaş yenilgisi sonrası kaleyi devralan Fernando Muslera etkisini gösterdi. Ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi bu periyotta sadece 3 gol yedi.
2-Fatih Terim'in istediği takviyeleri sarı-kırmızılı yönetim gerçekleştirdi. Ara transferde takıma katılan 4 futbolcu, Alanya'da ilk 11'deydi.
FORMA REKABETİ BAŞARIYI KÖRÜKLEDİ
3-Yeni transferleri ile gençleşen sarı-kırmızılılarda Onyekuru-Mohamed ikilisiyle gol sorunu çözüldü. Yedlin de Alanya'da Emre Kılınç'a asist yaptı.
4-Terim takım içinden oyuncu kazanmaya devam etti. Stoperde Luyindama ve ön liberoda Etebo son 2 maçta Aslan'ın en iyileriydi.
5-Forma rekabeti ve Fatih Terim'in adaleti başarıyı getirdi. Maç sonlarında oynayan oynamayan tüm oyuncuların birlikte verdiği zafer fotoğrafı, takım olmanın özeti.
YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA DOPİNG
6-Galatasaray, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışından Belek'te 3 gün kampa girerek etkilenmedi. Takım iyi şartlarda çalıştı.
7-Teknik heyet kadar yönetim de Alanya deplasmanını ciddiye aldı. Futbolculara Alanyaspor galibiyetinden dolayı özel prim verilecek.
MUSLERA TAKIMIN YARISI!
Yüzde 90'lık kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi kalecisi durumuna gelen 34 yaşındaki Uruguaylı, sakatlık dönüşü muhteşem bir performansa imza attı. Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtardı.
Yeni Malatya, Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine geçit vermeyen Muslera, 7 karşılaşmada sadece 3 gol yedi. 34 yaşındaki Uruguaylı kalecinin bu başarısının altında çok çalışmak yatıyor. Öyle ki haziran ayında ayağı iki yerden kırılan Muslera rehabilitasyon döneminde bile idman yapmayı bırakmadı.
Koltuk değnekleriyle yazın Florya'ya gelip el-göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Bu profesyonel tavırdan etkilenen Fatih Terim, yetişmeyeceğini bilse de takıma örnek olması adına sezonun ilk yarısında Muslera'ya lisans çıkarttı.
EN ACI GÜNÜNDE BİLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ
Annesini kaybettiği süreçte ülkesinde özel çalışmalarına devam eden Uruguaylı kalecinin dönüşü muhteşem oldu. Muslera sergilediği performansla Galatasaray'ın liderliğinde başrolü oynadığı gibi yüzde 90'lık kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi oldu.
BAŞARI TESADÜF DEĞİL
Haziran ayında Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, ameliyat olduktan kısa bir süre sonra kendini sahaya attı. Ayağındaki alçıya rağmen el-göz koordinasyon çalışmalarını hiç aksatmayan Uruguaylı kaleci, başarısının tesadüf olmadığını herkese kanıtladı.