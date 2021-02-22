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’ın yeni sağ beki Yedlin, performansıyla Amerikan basınında gündem oldu!

'da ara transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Amerikalı sağ bek oyuncusu , 'in 26. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Alanyaspor deplasmanındaki performansıyla övgü topladı. Sarı-kırmızılıların tek golünde asisti yapan oyuncu olan Yedlin, savunma performansıyla da dikkat çekti. Bu performansı göz ardı etmeyen Amerikan basını, Yedlin başarılı oyununu gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 09:11 Son Güncelleme: 22.2.2021 09:20 ABONE OL
Galatasaray’ın yeni sağ beki Yedlin, performansıyla Amerikan basınında gündem oldu!

Süper Lig'de sezona Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes sağ bekleri ile giren Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Norveçli bek oyuncusu Omar'ın yılbaşı gecesi geçirdiği talihsiz kaza ve Linnes'in performansının yetersiz görülmesi nedeniyle ilk 11'de direkt forma giyebilecek bir sağ bek için kollarını sıvamıştı.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı DeAndre Yedlin ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da ilk olarak Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyuna dahil olan Yedlin, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynanan çeyrek final maçında sarı-kırmızılı forma ile ilk 90 dakikasını geçirmişti. Alanya temsilcisine 3-2 kaybeden Galatasaray, kupadan elenmiş ve ligde Kasımpaşa'yı mağlup ederek moral depolamıştı. Yedlin, bu maçında son 15 dakikasında oyuna dahil olmuştu.

ALANYA DEPLASMANINDA KİLİT OYUNCU OLDU

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanan Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan DeAndre Yedlin, teknik direktörü Fatih Terim'in verdiği fırsatı iyi değerlendirerek, Galatasaray'a maçı kazandıran tek golün asistini yaptı.

Sağ kanattan attığı uzun top ile Emre Kılınç'ı adeta kaleciyle karşı karşıya bırakan Yedlin, Alanya maçında gösterdiği performansla Amerikan basınında da övgü topladı. Yaptığı asistin yanı sıra savunma performansıyla da dikkat çekti.

44 kez topla buluşan 27 yaşındaki sağ bek, 21 pas denemesinde 16 isabet sağlarken, 19 ikili mücadelenin de 11'ini kazandı. 6 kez top çalan Yedlin, bu alanda maçın en iyisi oldu.

Karşılaşma boyunca bir kez uzun pas deneyen ve onda da asist yapan ABD'li sağ bek, 3 hava topu kazanıp, 3 kez de top uzaklaştırdı.

"EN EKSİKSİZ PERFORMANS"

Yedlin'in bu performansı ülkesi ABD'de de gündem oldu. DeAndre Yedlin'in eski takımı olan Seattle Sounders'a yakınlığıyla bilinen Sounderatheart sitesi, 27 yaşındaki oyuncunun performansından övgüyle bahsetti ve "2014'te Seattle Sounders'tan ayrıldıktan bu yana en eksiksiz performansını gösterdi. Hem hücumda etkiliydi hem de savunmada 6 kez top çalarak kariyer rekorunu kırdı." ifadelerine yer verdi.

Sounderatheart haberin devamında ise "62.dakikada ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon için Yedlin, penaltı almayı hak etmişti ama penaltı kararı verilmedi" denildi.

ABD'li futbol yazarı Brian Sciaretta ise 'Yedlin'den harika performans! Newcastle yedek kulübesinden gelip Süper Lig lideri Galatasaray'da oynuyor. Yedlin için müthiş bir transfer başarısı oldu!' şeklinde konuştu.

Kaynak: Akşam

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Galatasaray’ın yeni sağ beki Yedlin, performansıyla Amerikan basınında gündem oldu!
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