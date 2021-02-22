Galatasaray’ın yeni sağ beki Yedlin, performansıyla Amerikan basınında gündem oldu!

44 kez topla buluşan 27 yaşındaki sağ bek, 21 pas denemesinde 16 isabet sağlarken, 19 ikili mücadelenin de 11'ini kazandı. 6 kez top çalan Yedlin, bu alanda maçın en iyisi oldu.

Karşılaşma boyunca bir kez uzun pas deneyen ve onda da asist yapan ABD'li sağ bek, 3 hava topu kazanıp, 3 kez de top uzaklaştırdı.