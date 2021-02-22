Islam Slimani'den Fenerbahçe açıklaması! "Transferim bir hataydı"

Slimani, "Fenerbahçe'ye geldiğimde Teknik Direktör bana güveniyordu ve oynatıyordu. Sonra bir gün bana kiralık olarak takıma katıldığım, gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Fenerbahçe'ye transferim büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.