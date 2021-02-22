Islam Slimani'den Fenerbahçe açıklaması! "Transferim bir hataydı"

Cezayirli golcü Islam Slimani, Fenerbahçe'ye transferini bir hata olarak gördüğünü söyledi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Slimani, beIN Sports Fransa kanalına verdiği röportajda Türkiye günlerine dair açıklamalarda bulundu.
Slimani, "Fenerbahçe'ye geldiğimde Teknik Direktör bana güveniyordu ve oynatıyordu. Sonra bir gün bana kiralık olarak takıma katıldığım, gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Fenerbahçe'ye transferim büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.
2018-2019 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen İslam Slimani, Sarı-lacivertli formayla 25 maçta 5 gol attı.