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Islam Slimani'den açıklaması! "Transferim bir hataydı"

'nin 2018/2019 sezonunun başında ekiplerinden 'den kiraladığı Cezayirli golcü, Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Slimani, Sarı-laciverti takıma transferinin kariyerinin en büyük hatalarından biri olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 22:31 Son Güncelleme: 22.2.2021 22:45 ABONE OL
Islam Slimani'den Fenerbahçe açıklaması! Transferim bir hataydı

Cezayirli golcü Islam Slimani, Fenerbahçe'ye transferini bir hata olarak gördüğünü söyledi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Slimani, beIN Sports Fransa kanalına verdiği röportajda Türkiye günlerine dair açıklamalarda bulundu.

Slimani, "Fenerbahçe'ye geldiğimde Teknik Direktör bana güveniyordu ve oynatıyordu. Sonra bir gün bana kiralık olarak takıma katıldığım, gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Fenerbahçe'ye transferim büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen İslam Slimani, Sarı-lacivertli formayla 25 maçta 5 gol attı.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe açıklaması! "Transferim bir hataydı"
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