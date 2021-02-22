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Son dakika: 'a maçı öncesi iyi haber! 7 futbolcu pozitif çıkmıştı...

Son dakika haberleri... 'in 27. haftasında sahasında 'yi konuk edecek Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyunculardan güzel haber geldi. Bordo-mavililerde, daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcunun testi negatife dönerken diğer 5 futbolcunun ise Fenerbahçe maçına yetişebileceği belirtildi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 22.2.2021 17:56 Son Güncelleme: 22.2.2021 18:20 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi iyi haber! 7 futbolcu pozitif çıkmıştı...

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerde koronavirüs testi pozitif çıkan oyunculardan güzel haber geldi. Daha önce 7 oyuncusunun testi pozitif çıkan Trabzonspor'da 2 oyuncunun testi negatife dönerken diğer 5 oyuncunun ise Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncusunun son test sonucu negatif çıktı ve takımla çalışmalara başladılar.

Bordo-mavililerde testi negatife dönen futbolcuların ise Serkan Asan ve Arda Akbulut olduğu kaydedildi.

Karantinada olan diğer 5 oyuncu ise aşamalı olarak teste tabi tutulacak ve Fenerbahçe maçına yetişecek.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, zirve yarışını yakından ilgilendirecek maçta Pazar akşamı saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Son dakika: Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi iyi haber! 7 futbolcu pozitif çıkmıştı...
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