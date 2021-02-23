Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışma konusu... Özellikle sosyal medyada hocaya dair çok ciddi eleştiriler yöneltilirken yönetim sessizliğini koruyor.
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ise yakın çevresine "Hoca değişikliği gündemimizde değil. Arayış yok" dediği kaydedildi.
KAZANIRSA RAHAT NEFES ALACAK
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına büyük bir sürpriz olmazsa Erol Bulut ile çıkacak. Ancak o maçta alınacak kötü bir sonuç Bulut'un Fenerbahçe kariyerini noktalayabilir. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler'de gözler bu kritik karşılaşmaya çevrildi.
Kanarya kazanırsa Göztepe mağlubiyetinin yaralarını saracak, eleştirilerin odağındaki Bulut da biraz olsun rahatlayacak.
OKAN BURUK, SABAH SPOR'A AÇIKLADI
Fenerbahçe, teknik direktör konusunda ser verip sır vermiyor. Başkan Ali Koç ve ekibi, ısrarla hiçbir hocayla görüşmediklerini belirtse de dedikodu kazanı kaynamaya başladı.
Geçen sezon Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk'un adı sarı-lacivertlilerle anılıyor. SABAH SPOR'a konuşan Buruk ise "İddialar gerçek değil" ifadesini kullandı.
MESUT ÖZİL ÇIKMAZI
Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, ikinci kez 11'de yer aldığı Göztepe maçında skora katkı sağlayamadı.
Mesut, 4 kez anahtar pas denerken arkadaşlarını gollük pozisyonla buluşturamadı. Ayrıca yıldız futbolcunun fiziksel olarak ciddi eksiklerinin bulunduğu gözlemlendi.
Bu performans sonrasında Mesut'un Trabzonspor'a karşı 11 başlayıp başlamayacağı tartışma konusu oldu.
Henüz istenilen fiziksel seviyeye gelemeyen 32 yaşındaki oyuncunun mücadele dozu yüksek geçecek maçta takıma ne katkı vereceği merak konusu.
GUSTAVO ÇOK ZOR
Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde orta alan zaafiyeti dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gözler Luiz Gustavo'ya çevrildi.
Brezilyalı oyuncunun karşılaşmaya yetişmesi için seferberlik ilan edildi ancak durumu zor görünüyor.
Tecrübeli futbolcuya bu hafta özel testler yapılacak. Çıkacak sonuçlara göre takıma katılıp katılmamasına karar verilecek.
Bir diğer sakat oyuncu İrfan Can ise bugünden itibaren takımla antrenmanlara başlıyor. İrfan'ın 11'de çıkıp çıkmayacağı teknik heyete bağlı.