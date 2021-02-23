KAZANIRSA RAHAT NEFES ALACAK

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına büyük bir sürpriz olmazsa Erol Bulut ile çıkacak. Ancak o maçta alınacak kötü bir sonuç Bulut'un Fenerbahçe kariyerini noktalayabilir. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler'de gözler bu kritik karşılaşmaya çevrildi.