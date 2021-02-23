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Son dakika: 'de 'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

taraftarının istifasını beklediği için gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-Lacivertli yönetim, "Hiçbir teknik adamla görüşme yapmadık. Hoca değişikliği gündemde değil" dese de kulislerde adı geçen o isim, Sabah Spor'a konuştu.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 07:01 Son Güncelleme: 23.2.2021 07:10 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

'de teknik direktör 'un geleceği tartışma konusu... Özellikle sosyal medyada hocaya dair çok ciddi eleştiriler yöneltilirken yönetim sessizliğini koruyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Başkan , Göztepe mağlubiyeti sonrasında kimseyle konuşmadan tek başına stattan ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Sportif direktör 'nun ise yakın çevresine "Hoca değişikliği gündemimizde değil. Arayış yok" dediği kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

KAZANIRSA RAHAT NEFES ALACAK

, Trabzonspor maçına büyük bir sürpriz olmazsa ile çıkacak. Ancak o maçta alınacak kötü bir sonuç Bulut'un Fenerbahçe kariyerini noktalayabilir. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler'de gözler bu kritik karşılaşmaya çevrildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Kanarya kazanırsa Göztepe mağlubiyetinin yaralarını saracak, eleştirilerin odağındaki Bulut da biraz olsun rahatlayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

OKAN BURUK, SABAH SPOR'A AÇIKLADI

, teknik direktör konusunda ser verip sır vermiyor. Başkan ve ekibi, ısrarla hiçbir hocayla görüşmediklerini belirtse de dedikodu kazanı kaynamaya başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Geçen sezon Başakşehir'i şampiyon yapan 'un adı sarı-lacivertlilerle anılıyor. SABAH SPOR'a konuşan Buruk ise "İddialar gerçek değil" ifadesini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

MESUT ÖZİL ÇIKMAZI

'nin flaş transferi , ikinci kez 11'de yer aldığı Göztepe maçında skora katkı sağlayamadı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Mesut, 4 kez anahtar pas denerken arkadaşlarını gollük pozisyonla buluşturamadı. Ayrıca yıldız futbolcunun fiziksel olarak ciddi eksiklerinin bulunduğu gözlemlendi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Bu performans sonrasında Mesut'un Trabzonspor'a karşı 11 başlayıp başlamayacağı tartışma konusu oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Henüz istenilen fiziksel seviyeye gelemeyen 32 yaşındaki oyuncunun mücadele dozu yüksek geçecek maçta takıma ne katkı vereceği merak konusu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

GUSTAVO ÇOK ZOR

'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde orta alan zaafiyeti dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gözler Luiz Gustavo'ya çevrildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Brezilyalı oyuncunun karşılaşmaya yetişmesi için seferberlik ilan edildi ancak durumu zor görünüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Tecrübeli futbolcuya bu hafta özel testler yapılacak. Çıkacak sonuçlara göre takıma katılıp katılmamasına karar verilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu

Bir diğer sakat oyuncu İrfan Can ise bugünden itibaren takımla antrenmanlara başlıyor. İrfan'ın 11'de çıkıp çıkmayacağı teknik heyete bağlı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday belli oldu! Sabah'a konuştu
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