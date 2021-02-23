Son dakika: Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası! (CANLI)

Son dakika... A Milli Takım'ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, TRT Spor'a özel açıklamlarda bulunuyor.

Güneş'in açıklamalarından detaylar şöyle...

"Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak, daha önce 2002'de katılmıştık, güzel şeyler yapmıştık. Yine başarmak istiyoruz. Mart ayında 3 maçımız var, ikisi önemli rakiplerimizle olacak. Avrupa Şampiyonası şu an için gündem değil. Sportif başarı ve ülke tanıtımı için Dünya Kupası bizim çok önem arz ediyor. Rakibimiz Norveç, kontrayı seven ve iyi oynayan bir takım. Yükselişte ve çıkış yakalayan bir ülke. Mart ayında çok önemli milli maçlarımız var."

"Hollanda, Letonya ve Norveç takımlarını iyice analiz ettik. Elimizdeki oyuncu grubuyla en iyi neyi yapabiliriz diye çalışıyoruz. İlk maç evimizde Hollanda ile, ikincisi Norveç nerede oynanacağı kesin değil, 3. maçımız da yine evimizde Letonya ile."

"Çağlar iyileştikten sonra çok iyi oynuyor. Kadromuzda olup kulüplerinde oynamayan ve oynayan oyuncular var. Rakiplerimizi iyi tanıyıp kadromuzu ona göre oluşturacağız."

"Takımımız, Türkiye'nin sahiplendiği bir takım. Bizim kapımız herkese açıktır. İhtiyaç olunduğu anda takıma yeni oyuncularımızı alıyoruz. Tercih yaparken kulüplere değil mevkilere bakıyoruz. Nereye oyuncu lazımsa oraya oyuncu seçmeye çalışıyoruz."