Golf efsanesi Tiger Woods, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Woods'un aracının ciddi derecede hasar aldığı belirtilirken, özel ekipmanlarla aracından çıkarıldığı kaydedildi.
Los Angeles Polis Departmanı, Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Acil servis personelleri "Jaws of life" isimli alet ile arabanın belli kısımlarını söktükten sonra Woods'u araçtan çıkarabildi.
Son dakika: Golf efsanesi Tiger Woods trafik kazası geçirdi! | Video
Yerel kaynaklara göre, Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı. Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.
Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi. Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
İşte kaza sonrası Tiger Woods'un aracından görüntüler