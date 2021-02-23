Trabzonspor'dan tarihi savunma

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, Vitor Hugo ve Edgar le de yakaladıkları uyumla rakipleri karşısına adeta duvar ördü. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz temsilcisi, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapattı.



421 DAKİKADIR GOL YEMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de kalesinde en son golü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında gördü. 421 dakikadır kalesini gole kapatan Karadeniz ekibinin, söz konusu müsabakanın ardından oynadığı 4 müsabakada ağları sarsılmadı. Trabzonspor, sırasıyla Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ve Medipol Başakşehir'i de 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Teknik diektörlük koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren takım savunmasının önemine vurgu yapan Abdullah Avcı ile birlikte bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi.