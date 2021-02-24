Avni Yıldırım: "Ülkem için dövüşeceğim"

28 Şubat Pazar günü Türk boks tarihinin en önemli mücadelerinden birine sahne olacak. Türk boksör Avni Yıldırım ile Meksikalı 'Canelo' lakaplı Saul Alvarez, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında TSİ 06.00'da karşılaşacak. Kızıl renkteki saçından dolayı tarçın anlamına gelen "Canelo" lakaplı Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Alvarez ile Yıldırım arasındaki müsabaka, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma 200 ülkeden canlı yayınlanacak. Dünya şampiyonluğu maçı öncesi MR. Robot lakaplı boksörümüz Avni Yıldırım, heyecanını SABAH Spor ile paylaştı.

"TÜRKLERİ BU ARENADA İSTEMİYORLAR"

2019'da Minnepolis'te Anthony Dirrell ile unvan maçına çıkan ancak hakem puanlamasıyla haksız bir şekilde mağlup edildiğini hatırlatan Yıldırım, "Biz Şampiyonlar Ligi'nin oyuncusu olduğumuzu ispat ettik. Hakkımızı yediler. Son maçta altın kemerin sahibi bendim. Daha sonra itirazlarımız karşılık buldu ve hakkımızı geri alabildik. Normalde Türk boksörlerini bu arenalarda görmeyi sindiremiyorlar. Bir ton engellerle karşılaşıyorsunuz. Lobiler çok dönüyor. Yani sadece ringte değil, dışarıda da mücadele veriyoruz. Fakat biz pes etmedik çok çalıştık. WBA ve WBC dünya şampiyonluk maçına çıkacağız. Türk boks tarihinde bir ilk olacak. Bizi gururla keyifle izleyin" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ BENİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİ"

29 yaşındaki boksör koronavirüs başladığında yurt dışında olduğunu söyleyerek, "Pandemi başladığında Amerika'daydım. Koronavirüs beni etkilemedi. İndiana'da çalıştım. Biraz da bana yaradı aslında. Daha çok çalıştım. Kendimi geliştirdim. 22 aydan beri ailemden ve ülkemden uzakta kaldım. Ama bunun karşılığı inşallah altın kemer olacak" dedi.

"AY-YILDIZI DALGALANDIRACAĞIM"

Hazırlık döneminde birçok kırılma anı yaşadığını belirten Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Aylarca rakibim belli olmadı. Hep bir belirsizlik oldu. Çalışıyoruz ama nasıl-neden idman yaptığımız belli değil. Demek ki zaman her şeye gebe. En iyisi geldi. Herkes para için dövüşüyor ama ben ülkem için dövüşeceğim. Bayrağımı Amerika'da dalgalandıracağım."

"SİNAN ŞAMİL İDOLÜM OLARAK KALACAK"

"Rahmetli Sinan Şamil Sam'ı izleyerek boksa başladım. Bizler onu geçemeyiz. Benim idolüm olarak kalacak. Kemeri alırsam ilk Muhammed Ali'nin mezarına altın kemeri götürmek istiyorum."

18 BİN BİLETLİ SEYİRCİ OLACAK

Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi yerinden takip edebilecek. Yoğun ilgi gösterilen biletler 8 bin dolara alıcı buluyor. Avni, organizasyondan 1 milyon dolar kazanacak. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen 'Canelo' ise 35 milyon dolar alacak.

36: Alvarez 57 karşılaşmanın 54'ünü kazanmayı başarırken, bunların 36 tanesinde rakiplerini nakavt ile yere serdi. Sadece 1 yenilgisi var.

12: Avni peofesyonel kariyerinde 23 maça çıkarken, 21'inden galip ayrıldı. 12'sini nakavt ile bitirdi. .2 mücadeleyi mağlup bitirdi.