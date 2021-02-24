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'da 4. teknik adam değişimi! resmen açıklandı...

ekiplerinden 'da 4. teknik adam değişikliği yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla teknik direktör değiştiren takım olan Kayserispor, sezona Bayram Bektaş ile başlamıştı. Daha sonra Samet Aybaba'yı takımın başına getiren Kayseri ekibi, deneyimli hocadan sonra Petrescu'ya imza attırdı ve şimdi de ile 'yi göreve getirdi.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 14:20 Son Güncelleme: 24.2.2021 14:21 ABONE OL
Kayserispor'da 4. teknik adam değişimi! Uğur Kulaksız resmen açıklandı...

Süper Lig'de bu sezon en çok teknik adam değişikliğine giden Kayserispor, son olarak Dan Petrescu ile de yollarını ayırarak takımın başına Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'yi getirdi.

Kayseri ekibi, sezona Bayram Bektaş ile başlamış, daha Samet Aybaba ile yollarına devam etmişti. Deneyimli teknik adam ile de yollarını ayırdıktan sonra Dan Petrescu'yu takımın başına getiren Kayserispor yönetimi, Rumen teknik adama 8 maç dayanabildi. Sezonun 4'üncü teknik direktör değişikliğinde ise Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli göreve getirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

Kamuoyu Bilgilendirme Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz...

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta topladığı 25 puanla 16. sırada bulunuyor.

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Kayserispor'da 4. teknik adam değişimi! Uğur Kulaksız resmen açıklandı...
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