Kayserispor'da 4. teknik adam değişimi! Uğur Kulaksız resmen açıklandı...

Süper Lig'de bu sezon en çok teknik adam değişikliğine giden Kayserispor, son olarak Dan Petrescu ile de yollarını ayırarak takımın başına Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'yi getirdi.

Kayseri ekibi, sezona Bayram Bektaş ile başlamış, daha Samet Aybaba ile yollarına devam etmişti. Deneyimli teknik adam ile de yollarını ayırdıktan sonra Dan Petrescu'yu takımın başına getiren Kayserispor yönetimi, Rumen teknik adama 8 maç dayanabildi. Sezonun 4'üncü teknik direktör değişikliğinde ise Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli göreve getirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

Kamuoyu Bilgilendirme Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz...

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta topladığı 25 puanla 16. sırada bulunuyor.