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Son dakika: Fenerbahçe'de ve Novak takıma döndü!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Kahveci ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Sakatlığı devam eden bir diğer isim olan ise özel program dahilinde hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü

AA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 18:42 Son Güncelleme: 24.2.2021 18:50 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can ve Novak takıma döndü!

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Fİlip Novak'ın ilk bölümde takımla çalıştığı belirtildi.

Çekilen MR'ında önemli ölçüde iyileşme görülen Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü, oyuncunun bir süre daha bu şekilde çalışacağı aktarıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas ve koordinasyon çalışması yapıldığı ifade edildi. Çift kale maçla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Sadık Çiftpınar'ın ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördüğü duyuruldu. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can ve Novak takıma döndü!
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