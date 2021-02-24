Son dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberine göre Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Denizlispor maçını Cüneyt Çakır, Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını ise Mete Kalkavan yönetecek.
SON DAKİKA: DERBİNİN HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU!
Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan. Maçın VAR hakemi ise maç günü açıklanacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ!
KONYASPOR - GAZİANTEP FK: ERKAN ÖZDAMAR
GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR: ALPER ULUSOY
BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR: CÜNEYT ÇAKIR
KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR: VOLKAN BAYARSLAN
HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ: ATİLLA KARAOĞLAN
ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR: ÖZGÜR YANKAYA
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR: FIRAT AYDINUS
GALATASARAY - ERZURUMSPOR: METE KALKAVAN
GÖZTEPE - KASIMPAŞA: SUAT ARSLANBOĞA
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE: YAŞAR KEMAL UĞURLU