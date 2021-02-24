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Son dakika: - maçının hakemi belli oldu!

Pazar akşamı oynanacak - maçının hakemi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Pazar akşamki derbiyi yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan. İşte haftanın hakemleri...

Giriş Tarihi: 24.2.2021 14:10 Son Güncelleme: 24.2.2021 14:22 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberine göre Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Denizlispor maçını Cüneyt Çakır, Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını ise Mete Kalkavan yönetecek.

SON DAKİKA: DERBİNİN HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU!

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan. Maçın VAR hakemi ise maç günü açıklanacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ!

KONYASPOR - GAZİANTEP FK: ERKAN ÖZDAMAR
GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR: ALPER ULUSOY
BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR: CÜNEYT ÇAKIR
KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR: VOLKAN BAYARSLAN
HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ: ATİLLA KARAOĞLAN
ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR: ÖZGÜR YANKAYA
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR: FIRAT AYDINUS
GALATASARAY - ERZURUMSPOR: METE KALKAVAN
GÖZTEPE - KASIMPAŞA: SUAT ARSLANBOĞA
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE: YAŞAR KEMAL UĞURLU

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Son dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
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