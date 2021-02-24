Trabzonspor'dan flaş hamle! Fenerbahçe derbisinde tribünlere sağlıkçıların alınması istendi...

Süper Lig'de Abdullah Avcı ile takımın yoluna dolu dizgin devam eden Trabzonspor, deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından yalnızca 1 maçta mağlup oldu. Oldukça iyi bir ivme yakalayan bordo-mavililer, son 7 haftada 7 galibiyet alarak şampiyonluk yarışında 'varım' dedi. Hafta sonu sezonun en kritik maçlarından birisini Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olan Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu karşılaşmadan galip çıkması durumunda rakibiyle puanlarını eşitleyecek ve önemli bir virajı atlatmış olacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA TRİBÜN İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Trabzonspor ile hafta sonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi sağlık çalışanlarının tribüne alınması için düğmeye basıldı. Daha önce İstanbul takımlarının maçlarında taraftarların tribüne alınmasını örnek gösteren Trabzonspor kulübü, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak bir çalışma yapıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da, sağlık çalışanlarının tribüne alınmasıyla ilgili olarak çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Spontane bir talepti bu. Bizce sağlıkçılar açısından baktığımızda haklı bir talepti. Şimdi değerlendirilmesini bekliyoruz. Var olan rakamlarla birlikte bunun olabilirliğin zayıf olma ihtimalini de görüyoruz. O nedenle en azından bir jest, sağlıkçılara olsun, artık insanlarımızın özellikle sağlık çalışanlarımızın birazcık tebessüm etmesini sağlayacak bir şeyler olsun talebindeyiz. İnşallah federasyonumuz onu değerlendirir ve bu anlamda sağlıkçıların yanında olduklarını gösterirler" diye konuştu.

TRABZONSPOR'DA BUGÜNE KADAR 80 TEST YAPILDI

Bordo-mavili takımda pandemi sürecinin başladığı Mart ayından itibaren girilen test sayısı 80'e ulaştı.

Tüm dünyayı saran korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken futbol kulüplerinde de olağanüstü haller ilan edilmiş durumunda. Bordo-mavili kulüpte tesislere girişte iki kez ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılırken oyuncuların yemek yediği alanlar, spor salonları ve soyunma odaları günde en az 3 kez dezenfekte ediliyor. Yine de salgının önüne geçilmekte zorlanıldığı anlarda oyuncuların özel hayatlarına daha çok dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunuluyor.

Bu esnada bordo-mavili kulüpte pandemi sürecinin başladığı Mart ayından itibaren girilen test sayısı 80'e ulaştı. Kulüp yetkilileri oyuncuların bu süreçte çok fazla teste girmelerine rağmen işleyişi asla aksatmadıklarını olayın bir de maddi boyutunun olduğunu dile getirdiler. Maç öncesi yapılan testlerin kulübe maliyetinin 25 bin TL olduğu ve bu yılbaşından itibaren yapılan testlerin bu nedenle çok ciddi bir gidere neden olduğu da ifade edildi.

TOPLAM MALİYET 1 MİLYON 500 BİN TL'Yİ AŞTI

Bordo-mavili takımın bugüne kadar testlere ödediği rakamın 1 milyon 500 bin TL'yi aştığı ve bunun için ek bir bütçe de oluşturulduğu öğrenildi.