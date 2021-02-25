Marcao'dan Fatih Terim için özel açıklamalar!

Marcao, Brezilya ESPN kanalına konuştu. İşte Brezilyalı stoperin açıklamaları:

Galatasaray'da çok önemli oyuncularla oynuyorum. Türk futbolculardan Arda Turan gibi çok önemli bir karaktere sahibiz ama gerçek liderimiz Fernando Muslera. Muslera ile zaman geçirmek, onunla birlikte oynamak büyük bir onur. Arda Turan, oyun bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Biraz İspanyolca biliyor ve sürekli konuşuyoruz. Maç anında oyunu iyi okuyor.

Galatasaray'da Premier Lig ve La Liga gibi kulüplerde oynayan oyunculara daha sıcak bakılıyor. Bu yüzden transferime sıcak bakmayanlar da olmuş ancak Fatih Terim beni Portekiz Ligi'nde düşmemeye oynayan bir takımdan alıp getirdi ve bana şans verdi.

Fatih Terim'i tüm Galatasaraylılar seviyor ancak diğerleri pek hoşlanmıyor. Çünkü o bir winner, Türkiye'de ne varsa kazanmış. Bu rekabetten dolayı hoşlanmamalarını da normal karşılıyorum.

Pazar günü bir maçımız varsa, hafta başından Fatih Terim bize rakip takımın oyun sistemini, buna karşın bizim neler yapmamız gerektiğine dair taktiksel bilgileri bize anlatır. Oyuncularla tek tek konuşur.

Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Brezilya'ya göre çok farklı. 1 hafta önceden baskıyı hissediyorsun. Sosyal medyada ve basında ilgi çok büyük oluyor. Derbi gecesi uyumakta çok zorlandım ama öyle bir rekabet ki, yılda 15 kez olsa hepsinde de oynamak isterim.

Türkçe olarak sadece 'Merhaba, nasılsın, evet, hayır' gibi kelimeleri biliyorum. Ama Muslera çok iyi Türkçe konuşuyor. İngilizce ve İtalyanca da biliyor. Bambaşka biri.

Galatasaray'da ödemeler konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bazen 1-2 ay geciktiği oluyor ama bunu normal karşılıyorum.