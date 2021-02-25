Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza bu duruma Hatayspor sayesinde geldi"

Süper Lig'in 27. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankaragücü'nün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu tür maçların ciddiyet ile disiplin istediğini söyledi.



"ERZURUM'DA 30 DERECELİK BİR FARK VARDI"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 3-1 kazandıkları Erzurum maçında 15 dereceden, eksi 15 dereceye gittiklerini belirterek, "Önemli bir deplasmandan üç puanla döndük, hem hava şartları, hem de rakım olsun. Bizim için kolay değildi adaptasyon, çünkü nerden bakarsanız 24 saat içerisinde 30 derecelik bir fark vardı. 15 dereceden, -15 dereceye gittik. Ama oyuncularımız nasıl oynanması gerekiyorsa, nasıl analiz ettiysek oyuncularım onları sahaya yansıttı ve güzel bir sonuç aldık. Zor bir oyundu" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün de kaybetmeye değil, puan almaya geleceğini aktaran Erdoğan, "Erzurum maçının analizini yaptıktan sonra hemen Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladık. Ligde bulunduğu konum itibari ile sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Bu tür maçlar ciddiyet, iyi disiplin, yüksek konsantrasyon ister. Oyuncularımızla da bunları paylaştık. Rakibimizde bulundukları noktadan kurtulmak için çok mücadele edecekler. Buraya kaybetmeye değil, puan almaya gelecekler ama bizde hedefimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat, iyi değerlendirmek istiyoruz. Rakibi analiz ederken, bulunduğu konumdan dolayı fazla puan alamamış olabilir ama hücumsal anlamda çok etkili oyuncuları var. Kendi sahamızda da uzun zamandır kazanamıyoruz, onu da kırmış olacağız. Bu galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.