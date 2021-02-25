'Fenerbahçe'nin çok acil bir şekilde şampiyonluk hedefine ulaşması gerekiyor. Başkan Ali Koç ve camianın düşüncesi bu. Uyum sorununun uzaması da sorun yaratıyor.

Erol Bulut ile oyuncular arasındaki iletişim sorunu kötü sonuçlardan sonra daha da gün yüzüne çıktı. Sezon başından beri her şey karşılıklı oturulup konuşuldu.'

'Bu dönemde de böyle olacak. Erol Bulut ile Trabzonspor maçına çıkılacak. Toplantının gidişatına göre başka bir sonucun çıkması da öngörülebilir. Edindiğimiz bilgiler Erol Hoca'nın Trabzonspor maçına çıkacağı yönünde.'