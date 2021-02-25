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: Fenerbahçe Başkanı 'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: "Taraftar mutsuz..."

Fenerbahçe'den haberleri üst üste geliyor. Galatasaray mağlubiyeti ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenilmesi ve Göztepe'ye karşı kaybedilen maçtan sonra Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. ve Başkan , Samandıra'da futbolcularla bir görüşme yaptı. Ali Koç, liderin 3 puan gerisinde olduklarını yeniden çoşkuyu yakalayacaklarını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.2.2021 07:30 Son Güncelleme: 25.2.2021 07:37 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe'den haberleri de geliyor. Sarı lacivertlilerde futbolcular ile arasında bir uyum sorunu olduğu ifade edildi. A Spor canlı yayınına bağlanan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de hücum futbolu oynanmasına yönelik taleplerin olduğunu vurguladı. Öte yandan Erol Bulut da bazı oyunculardaki bireysel performans düşüklüğünü sorguluyor.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN OYUNCULARA: "TARAFTAR MUTSUZ!"

Fenerbahçe Başkanı , üst üste gelen kötü sonuçların ardından tesislere çıkarma yaptı. Sportif Direktör , teknik direktör ve futbolcularla görüşen Ali Koç'un açıklamaları dikkat çekti.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından Trabzonspor maçında da kayıp yaşanmaması için sarı-lacivertli kulübün başkanı devreye girdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Başkan Koç, futbolcularla görüştü.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

Sportif direktör ve teknik direktör ile de konuştuğunu belirten Koç, takımın kalitesine güvendiğini ve aile ortamının, takım ruhu ile sinerjinin yeniden yakalanması durumunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

Başkan, "Liderin sadece 3 puan gerisindeyiz. Şampiyonluğa inancımız tam. Trabzon maçını kazanacağız. Bir maçla camiadaki hava değişecek, yeniden coşku yaşayacağız. Taraftar mutsuz, bundan dolayı üzgünüm..."

"Camiayı mutlu etmenin yolu sizin sahada savaşmanız, formaya yakışır bir şekilde mücadele ortaya koymanız ve bir bütün olarak hedefe yürümenizdir" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

AHMET SELİM KUL SON DURUMU AKTARDI!

'Futbolcular tarafından dile getirilen bir iletişim sorunu var. Futbolcularla arasında bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de sonuçlardan bağımsız olan birliktelik henüz oluşamadı. Göztepe maçından sonra bazı futbolcularla görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde Erol Bulut ile ilgili iletişim sorunları dile getirildi.'

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

'Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun hücum oyunu oynamaya elverişli olduğu görüşü var. Bu kadro maça hükmeden oyunu oynamalı beklentisi söz konusu.

YERLİ VE YABANCILAR ARASINDAKİ KAYNAŞMA...

'un kendi kafasındaki sorunları da var: Bazı futbolcuların verdiği katkının düşük olması, takımda yabancılarla yerliler arasında sorun var diyemeyiz fakat tam anlamıyla bir kaynaşma olduğunu söyleyemeyiz.'

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

'Fenerbahçe'nin çok acil bir şekilde şampiyonluk hedefine ulaşması gerekiyor. Başkan ve camianın düşüncesi bu. Uyum sorununun uzaması da sorun yaratıyor.

ile oyuncular arasındaki iletişim sorunu kötü sonuçlardan sonra daha da gün yüzüne çıktı. Sezon başından beri her şey karşılıklı oturulup konuşuldu.'

'Bu dönemde de böyle olacak. Erol Bulut ile Trabzonspor maçına çıkılacak. Toplantının gidişatına göre başka bir sonucun çıkması da öngörülebilir. Edindiğimiz bilgiler Erol Hoca'nın Trabzonspor maçına çıkacağı yönünde.'

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

FENERBAHÇE'DE TAKIM LİDERİ KİM?

'Fenerbahçe'de takım liderliği konusunda bir numaralı cevap Ozan Tufan... Oyuncular arasında sürekli oyun içinde arkadaşlarına seslenen oyuncu Ozan Tufan. Gustavo da bu konuda başarılı. Mesut Özil geldikten sonra herkes Mesut'u bu role yakıştırdı.'

'Fenerbahçe mutlak şampiyon olmak zorunda bu nedenle taraftarın da beklentisi yüksek. Birçok rol hala oturmamış durumda. Kim daha çok takım lideri gibi hareket ediyor diye sorarsak Ozan Tufan ve Gustavo diyebiliriz. Sosa bu role evrildi diyemeyiz.'

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

Sportif direktör ve teknik direktör ile de görüşen, kendileriyle görüştüğünü oyunculara anlatan Koç, onların da şampiyonluğa inancının tam olduğunu ancak bunun takımın sahada topyekün sergileyeceği radikal değişikliklere, takım oyununa bağlı olduğunu dile getirdi.

LUİZ GUSTAVO'NUN SON DURUMU NASIL?

'Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçında oynayabileceğini düşünmüyoruz. MR'ı çekildikten sonra son durumuna bakılacak. MR sonuçlarından önce net konuşamıyoruz Fenerbahçe'nin Gustavo'ya ihtiyacı var.'

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: Taraftar mutsuz...

'Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda olacak. İrfan Can'ın sakatlığı sona erdi. İrfan'ın ilk 11'de olup olmayacağı henüz belli değil fakat yıldız oyuncu maç kadrosunda olacak.'

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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Futbolculara seslendi: "Taraftar mutsuz..."
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