A Spor canlı yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun Samandıra'da futbolcularla görüştüğünü vurgulayan Ahmet Selim Kul, sezon başından beri sarı lacivertlilerde her şeyin yüz yüze konuşulduğunu gelecek hakkında da yine yüz yüze konuşmalar, değerlendirmeler yapılacağını aktardı. Oyuncuların Erol Bulut ile iletişim sorunu yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor!
Fenerbahçe'de futbolcular, Erol Bulut ile aralarında bir iletişim sorunu olduğunu yönetime iletti. Fenerbahçe kadrosunun hücum oyunu oynaması gerektiğini düşünen yönetim süreci takip ediyor. Luis Gustavo ve İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu oyuncularla görüşmeler yaptı. Yönetim ile Erol Bulut arasındaki kopukluğa çözüm aranıyor.
İşte A Spor'a bağlanan Ahmet Selim Kul'un açıklamaları!
'Futbolcular tarafından dile getirilen bir iletişim sorunu var. Futbolcularla Erol Bulut arasında bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de sonuçlardan bağımsız olan birliktelik henüz oluşamadı. Göztepe maçından sonra bazı futbolcularla görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde Erol Bulut ile ilgili iletişim sorunları dile getirildi.'
'Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun hücum oyunu oynamaya elverişli olduğu görüşü var. Bu kadro maça hükmeden oyunu oynamalı beklentisi söz konusu.
YERLİ VE YABANCILAR ARASINDAKİ KAYNAŞMA...
Erol Bulut'un kendi kafasındaki sorunları da var: Bazı futbolcuların verdiği katkının düşük olması, takımda yabancılarla yerliler arasında sorun var diyemeyiz fakat tam anlamıyla bir kaynaşma olduğunu söyleyemeyiz.'
'Fenerbahçe'nin çok acil bir şekilde şampiyonluk hedefine ulaşması gerekiyor. Başkan Ali Koç ve camianın düşüncesi bu. Uyum sorununun uzaması da sorun yaratıyor.
Erol Bulut ile oyuncular arasındaki iletişim sorunu kötü sonuçlardan sonra daha da gün yüzüne çıktı. Sezon başından beri her şey karşılıklı oturulup konuşuldu.'
'Bu dönemde de böyle olacak. Erol Bulut ile Trabzonspor maçına çıkılacak. Toplantının gidişatına göre başka bir sonucun çıkması da öngörülebilir. Edindiğimiz bilgiler Erol Hoca'nın Trabzonspor maçına çıkacağı yönünde.'
FENERBAHÇE'DE TAKIM LİDERİ KİM?
'Fenerbahçe'de takım liderliği konusunda bir numaralı cevap Ozan Tufan... Oyuncular arasında sürekli oyun içinde arkadaşlarına seslenen oyuncu Ozan Tufan. Gustavo da bu konuda başarılı. Mesut Özil geldikten sonra herkes Mesut'u bu role yakıştırdı.'
'Fenerbahçe mutlak şampiyon olmak zorunda bu nedenle taraftarın da beklentisi yüksek. Birçok rol hala oturmamış durumda. Kim daha çok takım lideri gibi hareket ediyor diye sorarsak Ozan Tufan ve Gustavo diyebiliriz. Sosa bu role evrildi diyemeyiz.'
Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile de görüşen, kendileriyle görüştüğünü oyunculara anlatan Koç, onların da şampiyonluğa inancının tam olduğunu ancak bunun takımın sahada topyekün sergileyeceği radikal değişikliklere, takım oyununa bağlı olduğunu dile getirdi.
SON ANTRENMANDA SURATLAR ASIKTI!
'Fenerbahçe'de son antrenmanda suratlar asıktı. Oyuncuların da Erol Bulut'un da morali çok iyi değildi. Trabzonspor maçında farklı hamleler olacağını bekliyoruz. Özellikle hücum bölgesinde değişiklikler olabilir.'
LUİZ GUSTAVO'NUN SON DURUMU NASIL?
'Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçında oynayabileceğini düşünmüyoruz. MR'ı çekildikten sonra son durumuna bakılacak. MR sonuçlarından önce net konuşamıyoruz Fenerbahçe'nin Gustavo'ya ihtiyacı var.'
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de neler oluyor? Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu Erol Bulut için devrede... | Video
İRFAN CAN KAHVECİ TRABZONSPOR MAÇININ KADROSUNDA OLACAK!
'Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda olacak. İrfan Can'ın sakatlığı sona erdi. İrfan'ın ilk 11'de olup olmayacağı henüz belli değil fakat yıldız oyuncu maç kadrosunda olacak.'