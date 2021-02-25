Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği ne olacak? Samandra'da sıcak saatler: Futbolcular şikayetçi...

Haberi: 'de 'un geleceği ne olacak? Samandra'da sıcak saatler: Futbolcular şikayetçi...

'den haberi... Samandıra'da sıcak saatler yaşanıyor. Futbolcuların ile ilgili iletişim sorunundan söz ettikleri arada bir mesafenin olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetim ile Erol Bulut arasındaki kopukluğa çözüm aranıyor. A Spor yayınına bağlanan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, dikkat çekici bilgiler paylaştı. Bu kadronun hücum oyunu oynamasına yönelik beklentilerin olduğunun altını çizen Kul, İrfan Can hakkında da müjdeyi verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.2.2021 07:08 Son Güncelleme: 25.2.2021 07:08 ABONE OL
Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

A Spor canlı yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, ile ilgili gelişmelerini aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 'nun Samandıra'da futbolcularla görüştüğünü vurgulayan Ahmet Selim Kul, sezon başından beri sarı lacivertlilerde her şeyin yüz yüze konuşulduğunu gelecek hakkında da yine yüz yüze konuşmalar, değerlendirmeler yapılacağını aktardı. Oyuncuların ile iletişim sorunu yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor!

Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

Spor Toto Süper Lig'de kalan 15 hafta için takımın kalitesine güvendiğini ve aile ortamının, takım ruhunun ve sinerjinin yeniden yakalanması durumunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen Ali Koç, liderin sadece 3 puan gerisinde olduklarını ifade ederek, Fenerbahçe tarihinde bir çok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçerek elde edildiğini söyledi.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜ!

'de futbolcular, ile aralarında bir iletişim sorunu olduğunu yönetime iletti. Fenerbahçe kadrosunun hücum oyunu oynaması gerektiğini düşünen yönetim süreci takip ediyor. Luis Gustavo ve İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

Başkan Ali Koç ve oyuncularla görüşmeler yaptı. Yönetim ile arasındaki kopukluğa çözüm aranıyor.

İşte A Spor'a bağlanan Ahmet Selim Kul'un açıklamaları!

'Futbolcular tarafından dile getirilen bir iletişim sorunu var. Futbolcularla Erol Bulut arasında bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. 'de sonuçlardan bağımsız olan birliktelik henüz oluşamadı. Göztepe maçından sonra bazı futbolcularla görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde Erol Bulut ile ilgili iletişim sorunları dile getirildi.'

Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

''nin mevcut kadrosunun hücum oyunu oynamaya elverişli olduğu görüşü var. Bu kadro maça hükmeden oyunu oynamalı beklentisi söz konusu.

YERLİ VE YABANCILAR ARASINDAKİ KAYNAŞMA...

'un kendi kafasındaki sorunları da var: Bazı futbolcuların verdiği katkının düşük olması, takımda yabancılarla yerliler arasında sorun var diyemeyiz fakat tam anlamıyla bir kaynaşma olduğunu söyleyemeyiz.'

Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

''nin çok acil bir şekilde şampiyonluk hedefine ulaşması gerekiyor. Başkan Ali Koç ve camianın düşüncesi bu. Uyum sorununun uzaması da sorun yaratıyor.

ile oyuncular arasındaki iletişim sorunu kötü sonuçlardan sonra daha da gün yüzüne çıktı. Sezon başından beri her şey karşılıklı oturulup konuşuldu.'

'Bu dönemde de böyle olacak. Erol Bulut ile Trabzonspor maçına çıkılacak. Toplantının gidişatına göre başka bir sonucun çıkması da öngörülebilir. Edindiğimiz bilgiler Erol Hoca'nın Trabzonspor maçına çıkacağı yönünde.'

Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

FENERBAHÇE'DE TAKIM LİDERİ KİM?

''de takım liderliği konusunda bir numaralı cevap Ozan Tufan... Oyuncular arasında sürekli oyun içinde arkadaşlarına seslenen oyuncu Ozan Tufan. Gustavo da bu konuda başarılı. Mesut Özil geldikten sonra herkes Mesut'u bu role yakıştırdı.'

Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

' mutlak şampiyon olmak zorunda bu nedenle taraftarın da beklentisi yüksek. Birçok rol hala oturmamış durumda. Kim daha çok takım lideri gibi hareket ediyor diye sorarsak Ozan Tufan ve Gustavo diyebiliriz. Sosa bu role evrildi diyemeyiz.'

Sportif direktör ve teknik direktör ile de görüşen, kendileriyle görüştüğünü oyunculara anlatan Koç, onların da şampiyonluğa inancının tam olduğunu ancak bunun takımın sahada topyekün sergileyeceği radikal değişikliklere, takım oyununa bağlı olduğunu dile getirdi.

Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

SON ANTRENMANDA SURATLAR ASIKTI!

''de son antrenmanda suratlar asıktı. Oyuncuların da 'un da morali çok iyi değildi. Trabzonspor maçında farklı hamleler olacağını bekliyoruz. Özellikle hücum bölgesinde değişiklikler olabilir.'

Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

LUİZ GUSTAVO'NUN SON DURUMU NASIL?

'Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçında oynayabileceğini düşünmüyoruz. MR'ı çekildikten sonra son durumuna bakılacak. MR sonuçlarından önce net konuşamıyoruz 'nin Gustavo'ya ihtiyacı var.'

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Son dakika: Samandıra'da sıcak saatler! Futbolcular Erol Bulut ile yaşanılan sorunları anlattı...

İRFAN CAN KAHVECİ TRABZONSPOR MAÇININ KADROSUNDA OLACAK!

''nin devre arasında Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda olacak. İrfan Can'ın sakatlığı sona erdi. İrfan'ın ilk 11'de olup olmayacağı henüz belli değil fakat yıldız oyuncu maç kadrosunda olacak.'

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Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği ne olacak? Samandra'da sıcak saatler: Futbolcular şikayetçi...
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